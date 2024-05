Rafael Nadal e il match contro Alexander Zverev: "Spero sia difficile anche per lui"

Quello tra Alexander Zverev e Rafael Nadal non sarà un semplice match di primo turno per tanti e diversi motivi. Il fatto che lo spagnolo non sia testa di serie è un puro valore numerico legato più ai problemi fisici e alle partite non giocate che al reale valore del diretto interessato.

Nadal è una leggenda del tennis e quando si parla di Roland Garros non si può non pensare alla sua immagine. 14 i successi ottenuti dal maiorchino nel Major parigino - è l'unico ad aver compiuto tale impresa in un torneo del Grande Slam - 112 le vittorie su 115 incontri disputati.

Solo due giocatori sono stati in grado di batterlo in tre edizioni: una volta Robin Soderling nel 2009 e due Novak Djokovic nel 2015 e nel 2021.

Rafael Nadal e il match contro Alexander Zverev: "Partita molto difficile"

L'ultimoscontro diretto tra i due - Nadal è avanti 7-3 - si è disputato proprio al Roland Garros in semifinale nel 2022 ed è terminato con il ritiro di Zverev durante una lotta intensa.

Il tedesco si è procurato una lesione di tutti e tre i legamenti laterali della caviglia destra a causa di una brutta distorsione e ha lasciato il Court Philippe-Chatrier sulla sedia a rotelle. Lo spagnolo ha poi vinto nettamente la finale contro Casper Ruud e sollevato per la 14esima volta al cielo la famosa Coppa dei Moschettieri.

Nadal si è soffermato sul match contro Zverev ai microfoni delle emittenti televisive francesi. "Sarà una partita molto difficile quella contro Alexander Zverev. Non è il match ideale per me in questo momento, ma spero che non lo sia nemmeno per Sascha" , ha detto il 37enne.