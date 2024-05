Nadal: "Non so se sarà il mio ultimo Roland Garros. Zverev? Sorteggio che non aiuta"

Rafael Nadal non vuole essere costretto a dire che questa sarà la sua ultima corsa al Roland Garros. Il messaggio lanciato in conferenza stampa è chiaro: lo spagnolo farà di tutto per regalarsi almeno un'altra possibilità di competere il prossimo anno ascoltando il suo corpo.

Le risposte ricevute questa settimana sono positive e il 22 volte campione Slam non vuole vivere con il rimpianto di fermarsi quando non sente sia ancora arrivato il momento di riporre la racchetta nel borsone. Ed ecco che le speranze dei suoi tifosi di vederlo competitivo in quella che si prospetta un'edizione molto interessante del Roland Garros crescono.

Nadal: "Non posso dire che sarà il mio ultimo Roland Garros al 100% "

"Una settimana fa a Roma ho fatto un mezzo disastro perdendo 6-1, 6-3. Ora, però, mi sento meglio in tutto, anche fisicamente. Ho avuto uno dei peggiori sorteggi possibili( si riferisce alla sfida con Alexander Zverev, ndr) e questo non aiuta.

Continuo a pensare che ci siano ottime possibilità che questo sarà il mio ultimo Roland Garros, è vero, ma non posso dirlo con certezza. Fortunatamente non sono ancora in grado di dirvelo. È una buona notizia.

Non credo ci sia bisogno di organizzare un tributo in campo, succederà tutto in modo naturale con il pubblico. Questo non vuol dire che io debba necessariamente chiudere la porta a quello che potrà accadere in futuro.

Sono felice di fare quello che faccio" , ha detto Nadal nel corso del Media Day. "Il mio corpo sta rispondendo bene, meglio di quanto mi aspettassi un mese e mezzo fa. Non mi sto allenando con troppi dolori, le limitazioni che ho sentito settimana dopo settimana, quelle che mi hanno tolto la speranza di continuare, sono diminuite.

Se dovessi continuare così, posso essere competitivo. Non voglio restare con il dubbio. Forse tra quattro giorni o un mese mi farò di nuovo male e valuterà che non ne vale la pena. Oggi la situazione è diversa, ma l'esperienza mi dice che ci sono possibilità che accada nuovamente qualcosa.

Ci sono buone probabilità che questo sia il mio ultimo Roland Garros, ma non voglio costringermi a dire che sarà così al 100% . A Madrid è stata l'ultima volta ed è un torneo in cui ho chiuso un cerchio.

Voglio darmi l'opportunità di continuare, stilando un calendario diverso con obiettivi diversi. Ho il sostengo della mia famiglia e devo vedere dove posso arrivare" . Ottimi i segnali registrati durante gli allenamenti, dove ha vinto più di un set contro tennisti del calibro di Daniil Medvedev e Sebastian Korda.

"Allenamenti? Mi dicono che non sono così lontano. Non sono una persona che si illude: devo migliorare, questo è chiaro. Ma sono stato competitivo in tutti i set di allenamento giocati contro ottimi tennisti" .