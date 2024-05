Alexander Zverev sul big match con Rafael Nadal: i timori e le sensazioni del tedesco

Passano i giorni, le ore, i minuti. Tutti stiamo facendo il conto alla rovescia, in attesa di uno dei più sfortunati quanto spettacolari primi turni della storia di uno slam. Si avvicina il giorno della sfida tra Rafa Nadal ed Alexander Zverev, in quello che, con ogni probabilità, sarà l’ultimo Roland Garros del campione spagnolo.

Il tedesco, reduce dal trionfo agli Internazionali di Roma, ha commentato in conferenza stampa questo particolare sorteggio, raccontando le proprie emozioni in vista del match.

Le parole di Sasha Zverev

Il 27enne di Amburgo ha rivelato di aver scoperto di essere stato sorteggiato contro il 20 volte campione slam dal fratello Misha.

"Ieri mi stavo allenando con Rublev allo Chatrier. Una volta terminato l'allenamento, che è stato piuttosto buono, mio fratello me lo ha detto. All'inizio ho pensato che mi stesse facendo uno scherzo (ride). Onestamente, volevo affrontare di nuovo Nadal, perché non volevo che l'ultimo ricordo delle mie partite contro Rafa fosse la mia uscita dal campo su una sedia a rotelle.

In un mondo ideale avrei voluto affrontarlo più avanti nel torneo, ma le cose sono andate così. Lui non è testa di serie e io sì. È un sorteggio difficile, ma è un sorteggio difficile per entrambi.

Vedremo come andranno le cose lunedì” Zverev ha escluso la possibilità di una regola che impedirebbe a Nadal di giocare contro una testa di serie al Roland Garros. "Come si può implementare una cosa del genere? Non riesco a pensare a come.

Posso garantirvi che né Novak, né Alcaraz, né Jannik volevano giocare contro Rafa al primo turno. Nemmeno io, ma le cose stanno così. È stato fuori per infortunio per un po', non ha giocato molto a tennis e la sua classifica è quella che è.

Non è l'ideale, ma allo stesso tempo non si può fare nulla. Ora tutti sono eccitati per la battaglia e per il primo turno che si avvicina. Lui non vede l'ora e io non vedo l'ora” ha dichiarato il tedesco. Zverev sa bene di non poter sottovalutare la leggenda iberica, neanche se in condizioni non ottimali.

"Avrò di fronte una statua. Non si gioca contro la statua, si gioca contro un essere umano... ma è Rafa Nadal. È chiaro. Nella mia mente, affronterò questo match pensando di giocare contro il miglior Rafa Nadal.

Questo è ciò che mi aspetto da lui, mi aspetto che sia al meglio, che giochi il tennis che ha giocato su questo campo per molto tempo. C'è sempre stato un dibattito su di lui: nel 2022 è arrivato al Roland Garros senza aver vinto Monte Carlo, Madrid o Roma.

Arrivò e si disse che era un'incognita, si parlò di questo e di quello... e alla fine dominò l'intero torneo. Quindi, nella mia mente affronterò il miglior Nadal. È così che affronterò questo match" ha commentato l’attuale numero quattro.

Su chi sia stato meno fortunato in questo sorteggio, il tedesco ha concluso: "Pensavo mi chiedesse chi è stato meno fortunato nella vita. Lui ha 22 Grandi Slam, io vorrei aver avuto questa sfortuna, tutta per me (ride).

Penso che entrambi, se avessimo avuto la possibilità, avremmo scelto diversamente. Come ho detto, prima della fine della sua carriera mi sarebbe piaciuto giocarci ancora una volta. Volevo misurarmi con Rafa qui. Non volevo che ciò accadesse al primo turno.

Volevo affrontarlo in semifinale, in finale, in un turno lontano. Non c'è altra scelta che farlo qui, siamo entrambi pronti per una dura battaglia".