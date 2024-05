Lorenzi sul possibile ritorno di Rafa Nadal a Roma nel 2025: "Nella sua testa c'è..."

L’ultimo saluto a Rafa Nadal, con la speranza di rivederlo ancora una volta. Il percorso romano del tennista spagnolo, in quella che molto probabilmente è stata la sua ultima apparizione sulla terra del Foro Italico, si è conclusa con la sconfitta in due set al secondo turno contro Hubert Hurkacz.

Per il 37enne maiorchino sarà adesso tempo di prepararsi, emotivamente e fisicamente, a quello che sarà uno dei momenti più emozionanti della sua carriera, la fine di una storia d’amore lunga e spettacolare con il Roland Garros.

Le possibilità di vedere il 22 volte campione slam in campo nella prossima stagione rasentano quasi lo zero, ma c’è chi ancora sogna e spera di rivederlo calcare i palcoscenici più importanti. L’ex tennista azzurro Paolo Lorenzi, oggi direttore degli Internazionali BNL d'Italia, ha parlato a Supertennis dell’ultima partita di Nadal a Roma, lasciando aperto qualche piccolo spiraglio per un insperato quanto entusiasmante ritorno anche nel 2025.

Le parole di Paolo Lorenzi

Il direttore degli Internazionali non ha escluso la possibilità di rivedere il campione spagnolo in campo a Roma nella prossima stagione. “Lui non ha mai detto che sarebbe stata la sua ultima presenza qui a Roma.

Credo che nella sua testa ci sia la voglia del ritorno nel 2025 a Monte-Carlo e anche da noi. Ma dipenderà da come andranno i prossimi tornei. È un Nadal migliore rispetto a Madrid, vedremo a Parigi” ha dichiarato Lorenzi.

L’ex tennista azzurro ha poi parlato anche del prolungato momento di difficoltà di Novak Djokovic, incapace quest’anno di vincere un titolo ed eliminato a sorpresa a Roma dal cileno Tabilo. “I dubbi erano nati con la sconfitta in finale a Wimbledon.

Poi è arrivata quella con Sinner in Davis, poi le altre. Sono due situazioni diverse. Ma sono curioso di vedere come evolveranno, se entrambi hanno ancora qualche asso nella manica da giocarsi”.