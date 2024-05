Rafael Nadal è già arrivato a Parigi: lo spagnolo si è allenato sullo Chatrier

Sono tre i tornei che Rafael Nadal ha disputato sulla terra battuta dopo l'infortunio subito al Brisbane International. A Barcellona ha sconfitto all'esordio un emozionato Flavio Cobolli senza patemi, ma si è arreso ad Alex de Minaur nel turno successivo raccogliendo addirittura un solo game nel secondo set.

Al Mutua Madrid Open, invece, le cose sono andate decisamente meglio. Il campione spagnolo ha trovato più continuità durante le partite e si è spinto agli ottavi di finale prendendosi l'immediata rivincita sull'australiano e battendo in una durissima partita l'argentino Pedro Cachin.

Solo un'ottima versione di Jiri Lehecka ha posto fine al suo cammino. Agli Internazionali BNL d'Italia il sorteggio non lo ha aiutato e Hubert Hurkacz si è imposto nettamente in due set al secondo turno.

Proprio al termine dell'incontro con il polacco, Nadal ha rilasciato queste dichiarazioni sul Roland Garros.

" È arrivato il momento di prendere una decisione sul Roland Garros, se giocare o meno lì. Si gioca tra due settimane, non ho una decisione chiara. Se devo descrivervi le sensazioni che ho nella mia testa, direi che giocherò il Roland Garros e farò del mio meglio.

Ho alcuni problemi, ma non abbastanza da dire di non poter giocare nell'evento più importante della mia carriera. Vedremo come mi sentirò mentalmente e fisicamente domani mattina. Se dovessi stare bene, proverò a giocare il Roland Garros" .

Nadal ha già raggiunto Parigi per testare le sue condizioni e annunciare la sua decisione.

Sono tanti gli spettatori che si sono recati sul Court Philippe-Chatrier per assistere all'allenamento di Nadal e mostrare il proprio supporto a una vera leggenda del tennis.

Rafa is back on Court Philippe-Chatrier, with a huge crowd to welcome him 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/JBj5FMrsrN — Roland-Garros (@rolandgarros) May 20, 2024