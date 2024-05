Nadal scherza con Roger Federer nel nuovo spot Louis Vuitton: "Eri un po' arrogante"

Roger Federer e Rafael Nadal sono i protagonisti della nuova campagna Core Values lanciata dal famoso marchio Louis Vuitton. I due si sono incontrati sulle Dolomiti per il nuovo spot pubblicitario in compagnia della famosa fotografa Annie Leibovitz.

Lo svizzero e lo spagnolo hanno poi iniziato una lunga chiacchierata in cui hanno parlato anche del primo ricordo legato al rispettivo rivale.

Rafael Nadal scherza con Roger Federer: "Eri un po' arrogante"

Nadal ha rivelato di aver incontrato Federer a Wimbledon nel 2003 e scherzato: "Io ricordo il primo incontro, lui forse no.

Quando ha vinto per la prima volta Wimbledon nel 2003. Sei stato un po’ arrogante( ride, ndr) . No, è stato molto carino. Ero appena arrivato nel circuito ed ero timido. Avere la possibilità di condividere questo progetto con quello che è probabilmente il mio più grande rivale e amico allo stesso tempo rende tutto più speciale" .

L'elvetico ha sorriso e detto a sua volta: " Ricordo la sua prima partita a Montecarlo. Era molto giovane e forte. Tutti abbiamo pensato: 'Ecco, un altro spagnolo futuro top ten e forse anche di più. Poi ha realizzato tutto.

Un momento speciale è stato quando mi ha battuto nel 2004 a Miami ed ero il numero uno del mondo. Ero sorpreso, ma è stato bello vedere i giovani giocatori come Rafa, Novak Djokovic e Andy Murray emergere. È stata una grande rivalità.

Quella con Nadal, per la sua attitudine e il suo stile di gioco, non è stata una rivalità come le altre" .