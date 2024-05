Zio Toni: "Nadal giocherà il Roland Garros solo se pensa di poter vincere il torneo"

"Non andrà al Roland Garros per perdere agli ottavi di finale, ma solo se pensa di poter vincere il torneo" . Toni Nadal conosce molto bene suo nipote Rafael e sa qual è la mentalità con cui approccia ai grandi tornei.

Il campione spagnolo ha disputato tre tornei sulla terra battuta e i media locali danno quasi per certa la sua presenza al Roland Garros. A Barcellona non si è visto il miglior Nadal - come normale che sia - e Alex de Minaur lo ha sconfitto al secondo turno.

A Madrid, invece, il maiorchino ha alzato il livello e si è arreso solo a una delle migliori versioni di Jiri Lehecka agli ottavi di finale. infine, agli Internazionali BNL d'Italia, è arrivata una netta sconfitta ai danni di Hubert Hurkacz.

Zio Toni: "Rafael Nadal giocherà il Roland Garros solo se pensa di poter vincere il torneo"

"Non si trascinerà in campo, ha ancora fiducia grazie alla sua mentalità e al suo modo di essere. Non andrà al Roland Garros per perdere agli ottavi di finale, ci andrà solo se pensa di poter vincere il torneo.

Vincere il Roland Garros e ritirarsi sarebbe il finale da sogno, ma penso che se dovesse riuscirci vorrà continuare. Non si ritirerebbe in quel caso. Agli Australian Open 2022 aveva avuto il Covid-19 tre giorni prima del viaggio, ma poi è risultato negativo e ancora non sapeva se viaggiare.

Alla fine ha deciso di partire, ha iniziato con poca preparazione e ha vinto il torneo" , ha confessato Toni Nadal nelle parole riportate da tennisuptodate.com.