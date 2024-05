Bomba dalla Spagna: Rafael Nadal ha deciso se disputerà il Roland Garros

Il 2024 è un anno molto importante per gli appassionati del tennis, soprattutto quelli con qualche anno in più. Diversi atleti di primo piano hanno scelto quest'annata per salutare definitivamente il circuito professionistico e ritirarsi ufficialmente.

È l'esempio di Dominic Thiem che ha deciso di salutare a soli 30 anni, ma ci sono anche altri fenomeni che hanno deciso ufficialmente o meno riguardo questa possibilità. Da Richard Gasquet ad Andy Murray fino a Stan Wawrinka.

L'uomo più atteso resta però il leggendario campione spagnolo Rafael Nadal, ventidue volte vincitore di tornei del Grande Slam. Gli ultimi due anni circa sono stati piuttosto traumatici per Rafa, lui voleva un finale di carriera differente ma più volte è stato costretto a non partecipare a tornei a causa di problemi fisici, più o meno gravi.

Quest'anno dopo una lunga attesa Nadal è tornato in campo, sta disputando diversi tornei consecutivi e la sua decisione riguardo il ritiro dal professionismo nel 2024 è ancora in forse. Ci sono buone possibilità ma Rafa non si preclude nessuna strada e anche dopo Roma ha confermato che non è detto che questa sia la sua ultima stagione.

Qualcuno invece pensa che Nadal annuncerà il ritiro alla Laver Cup, nello stesso torneo esibizione dove ha detto addio il grande amico Roger Federer. Restano i dubbi ma intanto arrivano importanti novità riguardo il futuro dello spagnolo.

Secondo quanto riporta il quotidiano iberico As Rafael Nadal avrebbe deciso di scendere in campo a Parigi, Nadal giocherà il Roland Garros. Dopo le ultime settimane c'erano ancora dubbi circa la sua presenza ma ora il tennista maiorchino avrebbe sciolto ogni dubbio, il campione torna a casa.

Nadal è una leggenda a Parigi, ha vinto il Roland Garros 14 volte e ha realizzato record che difficilmente verranno mai battuti. Ora è pronto a scendere in campo nuovamente, non sappiamo se per l'ultima volta o meno.

Nadal non avrà Wild card in quanto scenderà in campo con il ranking protetto di numero 34 al mondo, ma questo non lo rende esente da possibili sfide di lusso al primo turno, magari un'ultima grande sfida contro Novak Djokovic. Staremo a vedere, la buona notizia è che Nadal giocherà Parigi, aspettiamo solo l'ufficialità.