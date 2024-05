Iga Swiatek e il saluto della Caja Magica a Rafael Nadal: "Ho pianto"

Il tributo del pubblico di casa a Madrid con tanto di bandiere affisse in grado di ricreare la scritta "Gracias Rafa" ; il Pasillo de Honor riservatogli dagli spettatori accorsi a Roma per poter assistere a quello che potrebbe essere il suo ultimo incontro nella capitale.

Sono stati giorni intensi ed emozionanti quelli vissuti da Rafael Nadal nelle settimane in cui è tornato a competere nel Tour a partire da Barcellona. Agli Internazionali BNL d'Italia il suo cammino si è interrotto al secondo turno sotto i colpi di un ottimo Hubert Hurkacz, che sembra aver capito come rendere più efficace il suo tennis anche sulla terra battuta.

Iga Swiatek non ha mai nascosto la profonda ammirazione che nutre nei confronti di Nadal e, ai microfoni d Tennis Channel, ha raccontato di aver pianto guardando l'omaggio riservatogli dai fan a Madrid.

"Ho provato un mix di emozioni. Sono ancora giovane, quindi faccio fatica a farmi un'idea di quello che sta passando giocando gli ultimi tornei. Sono convinta che lui sarà un buon esempio in tutto ciò che farà.

Ho guardato tutta la cerimonia a Madrid e ho pianto, ovviamente. Però lui sembrava felice, e questa è la cosa più importante, Credo che il suo approccio sia quello giusto, è un ottimo esempio di un atleta soddisfatto per i risultati che ha conseguito e che sta aprendo un nuovo capitolo della sua vita.

Ci ha dimostrato come affrontare queste situazioni" , ha dichiarato la numero uno del mondo WTA.

"It's his life and he's doing everything the way he wants (to), on his terms" 🫶



Iga Swiatek shares how she feels about Rafa's final months on tour and weighs in on the Kendrick Lamar vs.

Drake feud at the Tennis Channel Desk! #IBI24 pic.twitter.com/A6lfbrz02z — Tennis Channel (@TennisChannel) May 11, 2024