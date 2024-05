Il commovente messaggio di Rafael Nadal per salutare Roma

Non è andata come previsto e l'avventura di Rafael Nadal agli Internazionali d'Italia è terminata subito. Il tennista spagnolo dopo le difficoltà del primo turno contro Bergs è stato letteralmente demolito da Hubert Hurkacz con il Top Ten polacco che gli ha concesso solo quattro game.

Una battuta d'arresto inaspettata, soprattutto per il modo con Rafa che non è apparso mai in grado di creare difficoltà all'avversario e Nadal ha ceduto nettamente. La sconfitta di Nadal è arrivata in malo modo e lui ha lasciato il campo senza nessuna particolare celebrazione, una situazione che ha creato scalpore sui social.

In molti si sono chiesti il motivo di questo inaspettato silenzio. Un dieci volte campione a Roma che dice addio in questo modo e diversi i commenti con rumors che sono andati ad intrecciarsi in diverse ore. Ma è dopo che è successo qualcosa di incredibile e sicuramente bellissimo.

Il campione spagnolo Rafael Nadal, dopo la conferenza stampa, è passato nel tunnel per tornare a casa e li il pubblico di Roma lo ha accolto con un'accoglienza dai brividi. Attraverso un lungo post coniato dal video Rafael Nadal ha salutato i tifosi Roma e i suoi tifosi con un messaggio da brividi, Rafa ha scritto: "Cosa posso dire di più? Grazie Roma, grazie Italia", affiancate da alcune emoji.

In conferenza stampa Nadal ha chiarito che potrebbe anche non essere l'ultima volta a Roma ma intanto i tifosi italiani lo hanno salutato nel migliore dei modi, ecco il post Instagram dove Rafa esalta emozionato il pubblico nostrano: