Dal nostro inviato - Molti spettatori hanno atteso qualche istante prima di abbandonare gli spalti al termine della partita tra Rafael Nadal e Hubert Hurkacz. Considerando che lo spagnolo ha perso in due set, diverse persone si aspettavano di assistere a una cerimonia per rendere omaggio a una grande leggenda.

E, invece, non c'è stata alcuna cerimonia speciale. In conferenza stampa, Nadal ha però sciolto i dubbi e spiegato di non aver mai detto che questa sarebbe stata la sua ultima apparizione a Roma. Potrebbe esserlo, ma la situazione è completamente diversa rispetto a quella di Madrid.

Il 22 volte campione Slam ha poi parlato del Roland Garros specificando di non aver ancora preso una decisione finale.

Rafael Nadal: "Ultima volta a Roma? Mai detto. Non so se giocherò il Roland Garros"

"Accetto la situazione, come ho detto all'inizio del torneo.

Ho sempre sentito il supporto e l'amore delle persone, lo stesso vale per Roma. Ora sono tutti più emozionati perché non avranno molte occasioni per vedermi ancora giocare. Sono comunque il tennista che ha vinto più volte qui.

Voglio - come giocatore - essere ricordato per i risultati che ho raggiunto e come una persona che ha trasmesso un esempio positivo. Oggi è stato difficile. Devo accettare che non ero pronto e non ho giocato abbastanza bene" , ha spiegato Nadal.

"È arrivato il momento di prendere una decisione sul Roland Garros, se giocare o meno lì. Si gioca tra due settimane, non ho una decisione chiara. Se devo descrivervi le sensazioni che ho nella mia testa, direi che giocherò il Roland Garros e farò del mio meglio.

Ho alcuni problemi, ma non abbastanza da dire di non poter giocare nell'evento più importante della mia carriera. Vedremo come mi sentirò mentalmente e fisicamente domani mattina. Se dovessi stare bene, proverò a giocare ancora il Roland Garros Roma? Ho sempre detto che non sarò mai in grado di ringraziare abbastanza i fan per l'amore ricevuto durante la mia carriera in tutto il mondo.

Ho giocato alcuni dei miei più importanti ed emozionanti match qui. Ho spesso ritrovato il mio tennis dopo momenti difficili a Roma. Mi sono sempre divertito, non so se è stata la mia ultima volta qui, Ci sono molte possibilità che lo sia.

Nessuna cerimonia? Non so niente. Non ho mai detto che sarà la mia ultima volta qui. L'ho detto a Madrid, qui non sono ancora sicuro che sia stata la mia ultima volta. Quindi è una situazione differente rispetto a Madrid. Non mi aspettavo alcuna cerimonia dopo la partita." .