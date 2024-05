Atp Roma - Rafael Nadal saluta gli Internazionali d'Italia: Hurkacz si impone

I primi due game hanno un po' ingannato i fan e gli appassionati sul fatto che potesse essere una sfida durissima da oltre due ore di gioco. Rafael Nadal ha lottato, dato tutto quello che ha in questo momento a livello fisico ma non è bastato: il campione spagnolo, dopo una vittoria ottenuta all'esordio in rimonta ai danni di Zizou Bergs, si è dovuto arrendere al polacco Hubert Hurkacz, attualmente in top 10, che ha saputo gestire la pressione di giocare una partita sulla terra rossa contro il re di questa superficie.

Ci sono voluti ben 27 minuti per approdare sull'1-1: nei rispettivi turni di servizio, i due hanno sofferto e non poco per tenere la battuta (l'iberico ha concesso e annullato 5 palle break, solo 2 invece quelle lasciate dal nativo di Varsavia).

Poi l'incontro ha avuto una svolta soprattutto per la continuità trovata da Hurkacz con la battuta, senza dubbio l'ostacolo più difficile da sormontare per Rafa in questa battaglia contro un giocatore più fresco e giovane.

Hubi ha strappato per due volte il servizio al maiorchino, che ha ceduto per 6-1 il primo set, pur provando ad accorciare le distanze nel settimo e ultimo game. Nel secondo parziale, mentre il polacco ha vinto a zero i primi tre turni di servizio, lo spagnolo ha pagato dazio nel terzo gioco ed è stato costretto ancora una volta a inseguire.

A quel punto al numero 9 del mondo non è bastato altro che controllare le fasi conclusive del match e chiudere la contesa sul 6-3, togliendosi lo sfizio di ottenere un altro break. Dopo il successo nell'ultima partita giocata da Roger Federer a Wimbledon, nel 2021, Hurkacz può aggiungere con ogni probabilità il riconoscimento di essere stato l'ultimo tennista a battere Rafael Nadal agli Internazionali d'Italia. Ora il polacco si troverà di fronte l'argentino Tomas Martin Etcheverry.