Rafael Nadal, che complimento a Andy Murray: lo splendido elogio in conferenza

In ricordo di alcune sfide memorabili. Rafa Nadal ha vissuto nelle ultime settimane momenti di grande emozione, avendo salutato per l’ultima volta tutti i tornei in cui il 37enne maiorchino ha dominato negli ultimi due decenni.

Dopo Barcellona e Madrid, lo spagnolo sta vivendo le emozioni del Foro Italico, disputando quel torneo romano che ha conquistato per dieci volte nella propria carriera. Una serie di ricordi che riaffiorano nella sua testa: le vittorie, le gioie, le battaglie con i storici rivali.

In conferenza stampa Nadal ha avuto modo di parlare di Andy Murray, il quale ha annunciato che anche per lui questo sarà probabilmente l’ultimo anno nel circuito. Il 22 volte campione slam ha speso delle parole di stima nei confronti dell’ex numero uno scozzese.

Le parole di Rafa Nadal su Andy Murray

Il tennista iberico ha elogiato la carriera del tre volte campione slam. “Ci conosciamo da quando eravamo piccoli, perché credo che lui sia più giovane di un anno.

Quando giocavamo con le nazionali - Spagna, Gran Bretagna - lui era in squadra con un anno in meno. Ci conosciamo molto bene. Siamo cresciuti insieme durante il tour, anche se lui è arrivato un po' più tardi di me.

Andy ha avuto una carriera straordinaria. Non mi piace dire che lui meriti di più o di meno perché non si può cambiare il destino” ha spiegato Nadal. Rafa ha inoltre aggiunto: “Lui ha giocato molte finali.

È stato un giocatore straordinario che probabilmente ha giocato in un momento difficile della storia del tennis, perché ha condiviso il tour nel momento migliore di Novak, Roger e me. A mio parere, è stato l'unico ad essere al nostro stesso livello in termini generali.

In termini di vittorie, è vero che ha ottenuto meno risultati. In termini di livello di tennis, in termini di tenuta mentale dello spirito vincente settimana dopo settimana, è stato l'unico ad essere molto vicino al nostro livello”.