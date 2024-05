Andy Murray impressionato da Rafael Nadal: il commento dello scozzese

Rafael Nadal è al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia. Il campione spagnolo non è partito benissimo nel match d'esordio contro Zizou Bergs e ha perso il primo set non convincendo al servizio. A partire da metà secondo set, però, il maiorchino ha trovato il modo di ribaltare l'incontro giocando con estrema attenzione tutti i punti importanti: quelli che alla fine hanno fatto la differenza.

Per lui ci sarà ora una super sfida con Hubert Hurkacz sul Campo Centrale.

Un punto, in particolare, mostra l'essenza di Nadal. Durante la sfida con Bergs, il 22 volte vincitore Slam è scivolato ma si è rialzato in un secondo e ha portato a casa il punto esaltando tutto il pubblico presente sugli spalti.

Un punto che ha catturato anche l'attenzione di. L'ex numero uno del mondo ha infatti pubblicato un tweet commentando proprio le grandi abilità di Nadal.

"Penso che i migliori atleti/giocatori siano quelli che riescono a pensare il più velocemente possibile, e questo ne è un perfetto esempio. Fate attenzione a come Rafa si rialza dalla caduta... Vede che la palla in arrivo è abbastanza lenta da poterla raggiungere, quindi impiega una frazione di secondo per poggiare la mano destra sulla gamba nel caso in cui abbia bisogno di colpire un rovescio nella parte successiva del punto" .

I think the best athletes/players are the quickest thinkers and this is perfect illustration of this. Notice how Rafa gets up from the fall…Sees that the incoming ball is slow enough that he will reach it so takes a split second to wipe his right hand on his thigh in case he… https://t.co/3FKL9ZsVXa — Andy Murray (@andy_murray) May 9, 2024