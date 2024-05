Rafael Nadal scrive la storia a Roma: il record è ora nel mirino di Novak Djokovic

Il ritorno a Roma di Rafael Nadal è stato storico. In un’atmosfera magica, il campione maiorchino ha calcato per quella che potrebbe essere la penultima volta in carriera, la terra del Centrale del Foro Italico, inondato dal calore e il supporto del pubblico presente.

L’ha fatto, se possibile, con una passione e una grinta che il 22 volte campione slam superiore al passato. Per superare l’ostacolo più grande, che prima dell’avversario che sta dall’altra parte della rete, è il suo stesso, martoriato fisico.

A 37 anni Nadal ha faticato tremendamente contro il modesto ma lodevole Zizou Bergs, il quale ha disputato di gran lunga la miglior partita in carriera, ma alla fine Rafa ha avuto la meglio, imponendosi dopo quasi tre ore di gioco col punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Al termine del match poi, il campione maiorchino si è lasciato andare ad un’esultanza che vuol dire tanto, sembrando quasi voler gridare “Non voglio ancora arrendermi”. Una vittoria speciale, che vale al tennista spagnolo un ulteriore record che si aggiunge alla già lunghissima lista di primati in carriera.

Nadal è diventato il primo giocatore della storia a vincere 70 partite in due tornei Masters 1000: 73 le vittorie a Monte Carlo, mentre sono diventate 70 quelle nella capitale italiana. Un bottino messo nel mirino da Novak Djokovic, che è a quota 67 successi al Foro Italico e potrà sorpassare l'iberico in questa edizione.

📊 Tenistas con más victorias en un único Masters 1000 (1990-2024/Men’s Singles):



🇪🇸 Rafa Nadal | 73, Montecarlo 🟠

🇪🇸 RAFA NADAL | 70, Roma 🟠



🇷🇸 Novak Djokovic | 67, Roma 🟠

🇨🇭 Roger Federer | 66, Indian Wells 🔵 pic.twitter.com/T9fQ4fu1S8 — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) May 9, 2024

Rafa Nadal scala la classifica Atp

La vittoria contro Bergs permette al campione di Manacor di risalire ancora la classifica.

Partito ad inizio 2024, dopo un anno senza scendere in campo, dalla posizione 664, Nadal è rientrato tra i primi 300, stanziandosi al 272esimo posto. Adesso però la missione si fa molto più complicata, perché il prossimo avversario sarà il polacco Hubert Hurkacz.

In caso di successo contro il numero 8 del ranking permetterebbe allo spagnolo di avvicinarsi ancora alla top 250. Un passo dopo l’altro, per arrivare pronto per l’ultimo tango a Parigi.