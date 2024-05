Dal nostro inviato - "È arrivato il momento in cui devo spingermi al limite e dare tutto" . Rafael Nadal è stato molto chiaro in conferenza stampa. Tutti gli sforzi compiuti per rialzarsi dopo l'ennesimo infortunio sono stati ultimati per arrivare ad avere la possibilità di spingersi oltre ogni limite al Roland Garros.

Questo è il motivo per cui continua a competere e per cui ha raggiunto Roma per gli Internazionali BNL d'Italia. All'esordio al Masters 1000 di Roma - contro Zizou Bergs - Nadal non ha convinto dal punto di vista del gioco, ma ha comunque trovato il modo di vincere la partita e regalarsi quello che sarà un importante test con Hubert Hurkacz.

Rafael Nadal: "È arrivato il momento in cui devo spingermi al limite e dare tutto"

"Oggi non è stata una bella partita per me. Non ho giocato nel modo in cui penso di poter giocare. Sono stato in grado di trovare un modo per vincere e questo mi offre la possibilità di giocare di nuovo qui.

Posso giocare meglio di oggi. Ovviamente il miglioramento è importante: il più grande è poter ancora giocare. A Barcellona non ero sicuro che avrei giocato. Ora sto servendo meglio, mi sento più veloce.

A volte gioco troppo lontano dalla linea di fondo ed è una cosa che devo cambiare" , ha spiegato Nadal. "Anche se non ho giocato bene - ero sorpreso - devo accettare che il mio livello possa oscillare. Devo trovare stabilità, un match come questo ti aiuta.

Mi sento vicino a mostrare qualcosa di molto più postivo rispetto alle prime partite di Barcellona. Mi sento vicino, e questo è il motivo per cui sto giocando. Posso fare molto meglio di oggi e spero di farlo. Sono comunque molto felice della vittoria" .

Parlando del suo percorso di recupero, il 22 volte campione Slam ha poi raccontato: "È dura, ho fatto le cose step dopo step provando a migliorare lentamente. Non è facile e non solo per le sconfitte, ma per le sensazioni provate con alcuni colpi.

Si tratta di adattare il mio corpo e i miei muscoli al problema all’anca. Ho fatto dei progressi nelle ultime settimane. È arrivato il momento di provarci e se succede qualcosa, succede qualcosa. Devo capire se riesco ad adattarmi ai nuovi problemi.

Ora sono a Roma ed è arrivato il momento di capire se posso spingere al limite il mio corpo, dare tutto ed essere pronto per il Roland Garros. Se accadrà qualcosa di negativo, lo accetterò" .