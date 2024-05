Rafael Nadal: "Sono felice di essere a Roma. Voglio godermi ogni giorno"

Dal nostro inviato - Rafael Nadal ha giocato il suo ultimo match a Roma nel 2022, quando si arrese a Denis Shapovalov e ai dolori al piede. Qualche settimana più tardi, però, riuscì a conquistare il suo 22esimo Slam al Roland Garros compiendo una memorabile impresa.

Le cose sembrano ora essere diverse, perché il maiorchino arriva da una serie di problemi che hanno condizionato come non mai il suo viaggio nel Tour negli ultimi anni. Nadal sfrutterà gli Internazionali BNL d'Italia per testare ancora le sue condizioni dopo Barcellona e Madrid e darsi una possibilità in vista del secondo Major in stagione.

Rafael Nadal: "Tanti ricordi indimenticabili a Roma. Sono felice di essere qui"

"Sono stato qualche giorno a casa e poi sono arrivato a Roma sabato. Sono riuscito ad allenarmi più o meno bene negli ultimi giorni. Sono entusiasta di giocare a Roma.

È un torneo in cui ho costruito tanti ricordi indimenticabili. Vedremo come andrà giorno dopo giorno. È la mia terza settimana consecutiva nel Tour e non giocavo tre tornei di fila da tempo. Questa è una bella notizia.

Devo continuare ad andare avanti, ma sono felice di come mi sento oggi" , ha detto Nadal in conferenza stampa prima di rispondere alla nostra domanda su cosa significhi per lui giocare in Italia. "È sempre fantastico essere qui.

Il pubblico è molto caloroso. Non è questo il momento di spiegare tutte le emozioni che ho provato qui, su questo campo. Partite fantastiche con Coria e Federer le prime due volte che ho giocato qui. Poi sono riuscito a vincere quel torneo molte volte, no? È un torneo che fa parte della storia del nostro sport e che ha molta tradizione.

Sono emozionato e mi sento fortunato di essere di nuovo qui in questa fase della mia carriera" . Sulla partecipazione al Roland Garros, Nadal ha poi aggiunto: "Non ho una risposta chiara ora. Prima di tutti voglio giocare a Roma.

Questo è il torneo in cui sono impegnato oggi, non penso a quello successivo. Voglio solo godermi ogni giorno. Mi diverto a giocare e vedremo se il mio corpo mi permetterà di andare avanti. Quando parlo di ritiro, non lo dico perché non mi piace più giocare a tennis.

Riguarda il fatto che il corpo non mi ha permesso di competere per più settimane consecutive e di godermi gli allenamenti quotidianamente. Se non sei in grado di divertirti a causa del dolore e degli infortuni, arriva un momento in cui non ha più senso.

Ora mi appresto a vivere la mia terza settimana di fila nel Tour ed è un buon momento. Il mio livello sta crescendo" .