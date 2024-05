Dal nostro inviato - Rafael Nadal ha lottato per tutta la sua carriera con gli infortuni e, nonostante sia stato costretto a saltare molti importanti tornei, è riuscito a diventare uno dei più grandi campioni di questo meraviglioso sport.

Lo spagnolo, dopo aver preso parte a due tornei consecutivi tra Barcellona e Madrid, tornerà a disputare gli Internazionali BNL d'Italia a due anni dall'ultima volta e sfiderà all'esordio Zizou Bergs.

Rafael Nadal: "Mi dispiace per Jannik Sinner.

Meritava di giocare a Roma"

In conferenza stampa, il 22 volte vincitore Slam si è soffermato proprio sui numerosi infortuni che stanno colpendo i tennisti nel circuito maggiore parlando in maniera esplicita di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

"Gli infortuni ci sono sempre stati. Capisco che per voi non vedere Sinner qui rappresenti una terribile notizia, soprattutto per il modo in cui sta giocando quest'anno. Possiamo parlarne per ore - lo facciamo da anni - e ora con Jannik e Carlos ai box la conversazione è tornata su questo argomento.

Non è cambiato nulla, è solo una coincidenza che due big players si siano infortunati contemporaneamente" , ha riflettuto Nadal. "Possiamo discutere dei motivi che portano i giocatori a infortunarsi. Ve lo dirò chiaramente: quando spingi il tuo corpo al limite, alla fine, ti infortuni.

Quando giochi sempre più veloce, ti infortuni. Quando giochi per la maggior parte della stagione sul cemento - che è una superficie molto dura per il corpo, ti infortuni. Si tratta dei tornei, del business e dello sport in generale.

I giocatori vogliono arricchirsi, i tornei vogliono arricchirsi. Noi accettiamo le regole e questo cose possono accadere. Ho saltato molti importanti tornei a causa dei miei infortuni. Non puoi lamentarti, devi solo accettare la situazione e andare avanti.

Jannik e Carlos sono giovani e hanno ancora molti anni per giocare qui e avere molti successi. Nessun dramma, il torneo sopravviverà anche senza di loro. Sono due grandi giocatori e torneranno. Per gli italiani non avere Jannik qui dopo tutto quello che rappresenta oggi è una terribile notizia. Mi dispiace per lui, perché meritava di giocare qui" .