Gauff ammette: "Fatico ad accettare il ritiro di Nadal. Vi racconto un aneddoto"

Sarà testa di serie numero 3. Coco Gauff dopo Iga Swiatek e Aryna Sabalenka sarà una delle principali favorite a Roma. Pur non vivendo un periodo brillantissimo la tennista statunitense proverà a vincere un titolo sulla terra battuta, dopo Parma, vinta nel 2021.

La polacca, come detto, sarà l’avversario da battere. Ecco le sue parole al Media Day del Wta 1000: “Quando si gioca con lei, l'ultima cosa da fare è preoccuparsi del punteggio delle partite precedenti, perché ogni giorno è una nuova partita, una nuova opportunità.

Penso che se giochi con lei pensando al risultato, probabilmente finirai per perdere la partita. Per quanto mi riguarda, affronto ogni partita come se fosse una tabula rasa. Questo diventa ancora più importante quando si gioca contro qualcuno che ha fatto molto bene in passato, perché in quel caso c'è il rischio che questo influenzi il nostro modo di giocare”, ha affermato.

Come Sinner, la giovane tennista considera le Olimpiadi al pari degli Slam: "Per me le Olimpiadi sono una priorità, direi quasi allo stesso livello dei Grandi Slam. Non le metterei né sopra né sotto, visto che non le ho mai giocate prima, questa sarà la mia prima volta.

Ovviamente voglio sempre fare bene, quindi cercherò di ottenere una medaglia. La preparazione sarà interessante perché non ho mai fatto il passaggio dall'erba alla terra battuta.

"E strano accettare che la sua carriera stia per finire"

Questo sarà probabilmente il penultimo torneo giocato da Rafael Nadal, prima della chiusura al Roland Garros.

Ecco cosa pensa Gauff della carriera del fuoriclasse spagnolo, che sta per terminare: “È strano accettarlo perché per la maggior parte della mia vita l'ho visto vincere al Roland Garros, immagino che stia attraversando un momento delicato.

Ero a Madrid e lì non sembrava che si stesse ritirando, con la cerimonia successiva mi sono chiesto se questa fosse la vita reale o meno. Sono triste perché è uno dei miei giocatori preferiti, ammiro la sua mentalità e la sua intensità”.

Gauff ha poi raccontato un aneddoto sul 37enne: "È una persona molto gentile, ricordo che l'anno scorso al Roland Garros mi toccò la schiena e mi disse: "Buon lavoro". Ancora oggi non riesco a credere che stesse parlando con me.

Questi piccoli dettagli sono ciò che mi mancherà di più nel tour, il modo in cui si comportava con gli altri. Avrà un'eredità come nessun'altra per l'intensità con cui fa tutto, e questa è una cosa che mancherà a tutti", ha concluso.