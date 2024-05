Rafael Nadal, l'incredibile dato contro qualificati e lucky losers nei Masters 1000

Rafael Nadal giocherà per l'ultima volta il torneo Atp di Roma. Un torneo che gli ha dato grandissime soddisfazioni è che riuscito a vincere 10 volte nella sua carriera. Il giocatore spagnolo che dopo il Foro Italico deciderà se giocare al Roland Garros sulla lunga distanza del tre set su cinque, a Roma è stato sorteggiato nell'ultimo quarto di tabellone.

Quello che ha come teste di serie principali il polacco Hubert Hurkacz e il russo Daniil Medvedev. Il giocatore spagnolo, 22 volte campione Slam al primo turno sfiderà un avversario proveniente dalle qualificazioni, e in caso di successo al secondo turno ci sarebbe proprio la sfida contro Hurkacz.

Come evidenzia il profilo X (ex Twitter) OptaAce c'è un dato incredibile che va analizzato relativo a Rafael Nadal che si va ad aggiungere alla collezione impressionante di dati record della sua carriera. Se con ogni probabilità il record di vincere per 14 volte lo stesso Grande Slam come ha fatto Nadal al Roland Garros sarà imbattibile, anche questo record merita attenzione.

Rafael Nadal è imbattuto nei tornei Atp Masters 1000 contro qualificati o lucky losers

Il giocatore spagnolo ha vinto tutte le 40 partite che ha giocato nei tornei Masters 1000 contro giocatori che sono arrivati dalle qualificazioni oppure lucky loser.

Nadal in ogni 1000 al quale ha partecipato, in altre parole non ha mai perso contro un qualificato o contro un lucky loser. Vediamo se a Roma al suo esordio questa statistica sarà confermata e Nadal riuscirà a segnare un 41-0.

C'è solamente un altro giocatore che ha giocato dieci o più partite nei 1000 contro qualificati o lucky losers senza perdere una partita. Si tratta di Boris Becker che ha un record di 13-0 da quando nel 1990 è stato introdotto questo format di tornei.