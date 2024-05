Madrid rende omaggio a Rafael Nadal: Andy Roddick si emoziona

Rafael Nadal è arrivato a Roma e ha già svolto il suo primo allenamento sul Campo Centrale del Foro Italico. Il campione spagnolo ha disputato il suo ultimo match al Mutua Madrid Open e il pubblico di casa gli ha riservato un omaggio che ha emozionato tutti gli appassionati di tennis.

Nella splendida cornice del Manolo Santana Stadium, sono state affisse cinque bandiere - come il numero di titoli vinti dal maiorchino a Madrid - che hanno riprodotto la scritta: "Gracias, RAFA" .

Madrid rende omaggio a Rafael Nadal: l'emozionante commento di Andy Roddick

Nel suo podcast Served with Andy Roddick, l'ex tennista americano ha rivelato di essersi emozionato durante la cerimonia organizzata a Madrid.

"Mi è venuta la pelle d'oca. È entrato in campo sistemando come sempre le bottiglie, la sua borsa e prestando attenzione a tutti i suoi dettagli. Il pubblico era sempre pronto a incitarlo e urlava: 'Rafa, Rafa, Rafa' .

Sono sicuro al 1000% che si sia sentito amato e supportato questa settimana. Ha meritato questo omaggio, è stata una celebrazione di tutto quello che ha fatto. La cerimonia successiva è stata grandiosa, ce lo aspettavamo.

Anche la sua reazione è stata perfetta" , ha raccontato Roddick. "La preparazione di Rafa - considerando quello che il suo corpo può sopportare - è stata da dieci; così come il comportamento del pubblico che ha tifato per lui ma rispettato i suoi avversari.

Credo sia positivo quello che abbiamo visto rispetto all'ultimo anno: Nadal non ha dato l'impressione che qualcosa non andasse. Ho dimenticato di cercare infortuni questa settimana e mi sono soffermato semplicemente sul modo in cui ha giocato Nadal" .