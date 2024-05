Ljubicic parla del possibile addio di Rafael Nadal alla Laver Cup

Il tennista spagnolo Rafael Nadal è senza dubbio uno degli uomini del momento. Il campione iberico non è al momento in grado di competere per titoli, è davvero lontano dalla sua miglior forma ma il suo obiettivo è chiudere questa stagione e probabilmente la sua carriera senza problemi fisici, finire nel modo in cui desiderava e giocando gli ultimi match.

A Madrid ha offerto una prova più che dignitosa, è uscito agli Ottavi di finale dopo una prestazione interessante e la Caja Magica gli ha tributato una giusta ovazione. Ora Rafa scenderà in campo a Roma e poi deciderà il da farsi sul Roland Garros dove - a meno di clamorosi colpi di scena - dovrebbe comunque scendere un'ultima volta.

Ivan Ljubicic, ex tennista ed coach di Roger Federer, ha parlato, ai microfoni di La Stampa, della situazione del leggendario fenomeno maiorchino ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni: "Abbiamo visto negli ultimi 20 anni com è davvero Rafa.

Conosciamo tutti la sua mentalità a campione e penso che - come è accaduto a Federer a Wimbledon - lui scenderà in campo solo se crederà di poter arrivare fino in fondo. Non andrà lì per testare la sua condizione fisica e se non la valuterà idonea.

Rafa sa benissimo di cosa ha bisogno, vedremo se riuscirà a ritrovare le giuste sensazioni nelle prossime settimane". Nadal ha già confermato la partecipazione alla Laver Cup, evento che quest'anno si terrà a Berlino e che per alcuni potrebbe significare la data del suo addio al tennis giocato.

A riguardo Ljubicic ha chiarito: "Si, è possibile ma non è sicuro. È positivo che si è impegnato per giocare la Laver e sappiamo che non giocherà altri dieci anni. Vedremo", la chiosa finale dell'ex campione croato.