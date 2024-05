Feliciano Lopez e l'ultima partita di Rafael Nadal a Madrid: "Difficile da accettare"

Il silenzio del Manolo Santana Stadium durante le immagini che gli organizzatori del Mutua Madrid Open hanno trasmesso per rendere omaggio a Rafael Nadal, descrive nel modo migliore lo stato d'animo che ha accompagnato l'ultimo match del campione spagnolo a Madrid.

Il maiorchino ha salutato i tifosi di casa con la sua solita classe dando vita a uno dei momenti più emozionanti nella storia del tennis. Feliciano Lopez, attuale direttore del torneo di Madrid, ha raggiunto Nadal sul rettangolo di gioco per consegnargli - insieme a Gerard Tsobanian - un trofeo speciale.

Organizzare questa cerimonia non è stato facile per una persona che ha condiviso tanti incredibili momenti insieme al 22 volte campione Slam.

Feliciano Lopez: "Rafael Nadal è una leggenda. È stato emozionante"

“È stato davvero emozionante.

Tutti erano emozionati pensando che una delle partite giocate qui sarebbe stata l’ultima a Madrid. Jiri Lehecka ha giocato benissimo, ma sono comunque felice per Rafa perché ha compiuto diversi progressi. Questa è una cosa da considerare visto che Parigi è alle porte.

Già il fatto di rivederlo in campo è una buona notizia" , ha detto Lopez ai microfoni di Sky Sports. "È difficile organizzare qualcosa per una leggenda come lui, perché non si è ritirato a Madrid.

Ha lasciato ancora la porta aperta, perché non è sicuro al 100% delle sue condizioni. Non ha detto: ‘Giocherò il mio ultimo torneo a Madrid, Roma o Parigi’ . Quindi è stato difficile decidere cosa fare: qualcosa di speciale ma non legata alla sua ultima partita in assoluto.

Penso sia stato tutto molto emozionante. Era tutto pianificato ed eravamo pronti. Rafa è una leggenda, non si parla solo di tennis. È speciale, non solo per i titoli vinti. È stato uno dei momenti più importanti nella storia di questo torneo: ha conquistato cinque titoli qui, è il più grande sportivo nella storia della Spagna.

Quindi è stato un momento davvero speciale per noi. Ho molti ricordi, uno su tutti: la sua passione per tutto quello che fa. Passare del tempo con lui, giocare il doppio in Coppa Davis: ho condiviso molti momenti incredibili con lui negli ultimi venti anni.

È dura per tutti noi, ho visto la tristezza delle persone dopo il match che ha perso contro Lehecka. È uno di quei momenti che sai arriverà, ma che non vuoi che accada. È difficile da accettare” .