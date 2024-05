Lehecka incredulo dinanzi a Madrid e Rafa Nadal: "Non so cosa dire"

Il tennista ceco Jiri Lehecka ha disputato una grande ottima gara in un match che lo vedeva quasi come uno spettatore dinanzi alla giornata di Rafael Nadal. Il tennista ha offerto una prova piuttosto solida, ha giocato bene e ha vinto in due set contro la leggenda del tennis spagnolo, un successo passato quasi in secondo piano dinanzi all'emozionante finale che ha caratterizzato il tennista spagnolo.

Nel post match Lehecka ha parlato in conferenza stampa ed ha rilasciato dichiarazioni piuttosto interessanti: "È chiaro che starà una sfida molto dura e la verità è che non so cosa dire. Condividere un palo come questo con Rafa, sulla terra e nella sua Spagna, è davvero un sogno che diventa realtà.

Se parlo solo della partita non è stato affatto facile e Rafa ha dimostrato questa settimana di avere ancora il livello per competere nei Masters 1000. Ha dimostrato contro de Minaur e in generale in tutto il torneo di essere un grande tennista e mi ha portato a disputare una sfida ad altissimo livello".

Riguardo alla superficie Lehecka ha proseguito: "Lo scorso anno per me è stato molto importante, quando sono arrivato a Madrid lo scorso anno non stavo bene ma era un'esperienza nuova e quest'anno mi è servita molto.

Ho lavorato molto nella settimana di preparazione e sento di essere migliorato". Lehecka si è allenato con Nadal a inizio settimana e ha notato da vicino i progressi: "Si, ha fatto progressi. Mi sono allenato pochi giorni fa con Rafa, è stata la prima volta in quanto lui precedentemente li aveva annullati ma era comprensibile.

Siamo riusciti ad allenarci insieme ed è stata un'esperienza nuova. Per me è stato molto importante condividere il campo con lui, è stata una grande esperienza, nessuno è stato sulla terra come lui".