Rafael Nadal è più ottimista in vista del Roland Garros: le parole in conferenza

Una sconfitta ma di quelle più dolci della sua carriera. Rafael Nadal saluta Madrid con il sorriso, commosso tra gli applausi di un pubblico eccezionale che gli ha voluto dare una grandissima ovazione, applausi senza sosta per celebrare l'ultima volta del campione della capitale spagnola.

Il leggendario campione spagnolo si è arreso agli Ottavi di finale del Mutua Madrid Open, sconfitto in due set contro il ceco Jiri Lehecka, autore di una gran bella partita. Nel post match Rafa ha parlato così in conferenza stampa: "Tutto questo è molto emozionante per me.

Il popolo madrileno non mi ha mai deluso e quello che mi ha fatto sentire in questi anni è qualcosa che resterà con me per Sempre. Tre settimane fa non sapevo neanche se sarei stato ancora in grado di giocare e ora invece mi sono divertito qui.

Ho potuto salutarci e ho mostrato un livello credo abbastanza dignitoso. Per me significa molto tutto questo, soprattutto a livello emotivo. Madrid e la Spagna hanno sempre significato sostegno ed energia e mi hanno spesso aiutato".

Nadal ha poi proseguito: "Porto via da qui un'energia bellissima e un ricordo indimenticabile. Non avrò mai l'opportunità di ringraziare abbastanza le persone che mi hanno fatto sentire così, non so se sarà l'ultima volta che giocherò in Spagna o se ci sono altre opzioni ma probabilmente sarà così.

Certo, c'è la Coppa Davis più avanti ma non credo sia nei miei programmi, poi mai dir mai. Questa probabilmente è stata l'ultima volta che ho giocato nel mio paese e conservo di certo un grandissimo ricordo".

Riguardo i suoi sentimenti: "Si, mi sono commosso, non volevo finire in lacrime e mi sono trattenuto. Ho finito il mio percorso qui a Madrid ma non ho ancora finito il mio percorso con la racchetta in mano. È stata una notte a dir poco emozionante, ma è ancora presto di lasciare andare tutto quello che ho".

Infine sul Roland Garros Nadal ha proseguito: "Non so cosa può succedere ma ora posso dire di aver giocato quattro partite qui a Madrid, oggi ero più stanco ma nulla di grave. Sono riuscito a competere per diverse ore ma non è niente di grave.

Sono sicuramente più felice rispetto a qualche tempo fa e di cosa può succedere. Nello sport le cose possono cambiare velocemente e io sto facendo tutto con la massima prudenza. Parigi? Dopo Roma dirò la mia, avrò una visione più chiara di quello che accade ma oggi non posso dire di più. Spero di poter giocare a Roma, vado lì con la speranza di continuare a crescere".