"Era uno scherzo, tornerò l'anno prossimo" . C'è stato un momento - durante l'omaggio che gli organizzatori del torneo e gli spettatori presenti nella Caja Magica hanno inscenato - in cui lo stesso Rafael Nadal ha voluto scherzare per non rendere l'atmosfera ancora più triste e malinconica.

Il campione spagnolo ha giocato la sua ultima partita a Madrid, torneo che ha vinto ben cinque volte in carriera, e il pubblico gli ha riservato un saluto da brividi. Sul Manolo Santana Stadium sono state affisse cinque bandiere - in relazione al numero di titoli conquistati da Nadal nell'evento di casa - in grado di comporre la scritta: "Gracias, RAFA" .

© Julian Finney/Getty Images

Il maiorchino - così come tutta la sua famiglia - si è emozionato quando hanno mostrato il video dei suoi trionfi, ma non ha versato apparentemente lacrime.

Il motivo lo ha spiegato senza giri di parole: "Non è ancora finita" . Nadal disputerà gli Internazionali BNL d'Italia e poi darà tutto al Roland Garros, dove rivelerà il suo piano definitivo.

Rafael Nadal saluta Madrid: "Giorno difficile, ma non è ancora finita"

"È stato un viaggio incredibile iniziato quando ero molto piccolo.

È stato un dono giocare qui per 21 anni. Questo momento è più importante di qualsiasi Slam che ho vinto e rimarrà sempre con me. È uno di quei giorni difficili da accettare quando arriva, ma la vita e il mio corpo mi mandano segnali da molto tempo.

Il sogno era finire in campo" , ha detto Nadal rivolgendosi direttamente agli spettatori. "Ho avuto la fortuna nella vita di essere capace di trasformare la mia passione nel mio lavoro, mi ritengo un privilegiato. Sono fortunato nella vita per tutto quello che ho vissuto e non posso chiedere di più.

Spero di essere stato un esempio per le nuove generazioni. Posso solo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato nel corso della mia carriera, ma non è ancora finita" .