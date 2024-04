"Non riesco a immaginarlo": Cachin incredulo dinanzi a Rafael Nadal

Dopo un ritorno in campo che lo ha visto soffrire e combattere su ogni palla il campione spagnolo Rafael Nadal ha raggiunto comunque gli Ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid. Il campione iberico non è certamente quello di un tempo, ma è sempre pronto alla battaglia, sempre e comunque.

Nel match contro l'argentino Cachin Rafa non ha di certo offerto il miglior tennis, ma ha lottato e nel terzo set è riuscito a vincere un bel match. In serata Rafa affronterà il ceco Jiri Lehecka e potremmo valutare meglio le sue condizioni.

Nonostante la sconfitta è stata una giornata storica per l'argentino Cachin, che comunque, ha ricevuto la maglia di Rafa e tanti elogi a fine match. Nella conferenza stampa post gara Pedro Cachin ha parlato così: "Questo torneo mi ha fatto recuperare un buon livello e soprattutto mi darà grande autostima.

Non è facile giocare contro Rafa, indipendentemente dal livello in cui lui ed io giochiamo. Sono riuscito a rompere un momento negativo ed anche per il futuro ho ottime sensazioni". Continuando a parlare del match Cachin prosegue: "Non sono stato costante ma credo che in fondo sia normale.

A fine match ho detto a Corretja che non riesco ad immaginare come deve essere stato Rafa nei suoi migliori giorni e al meglio di cinque set. Se al peggio ti mette in queste condizioni e ha questa aura allora è incredibile.

Ora fa errori che qualche anno fa non faceva ma alla fine resta un ottimo avversario e sai che lotterà dando il massimo fino alla fine", la chiosa finale del tennista. Nadal sta disputando probabilmente la sua ultima stagione nel circuito tennistico ed in ogni torneo c'è grande curiosità.

Da Monte-Carlo a Roma e tanto altro, Nadal vive gli ultimi grandi momenti della sua carriera e ora tutti vogliono constatare tutto il suo livello.