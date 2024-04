"Sto bene, vedremo come andrà domani. Sono contento, ma non so come mi alzerò domani mattina. Dobbiamo aspettare, ma non sento dolore ed è la cosa più importante. Fisicamente devo migliorare sotto tanti aspetti, ma ho resistito piuttosto bene.

È tutto un po' un mistero, perché è da tempo che non gioco una partita di tre ore" . È un Rafael Nadal felice ma prudente quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria in tre set contro Pedro Cachin.

Felice perché ha avuto la forza di alzare di nuovo il livello nel set decisivo; prudente considerando che da tempo non misura la sua resistenza fisica al termine di un impegno così provante.

Rafael Nadal prudente: "Vedremo se sarò in grado di giocare due giorni di fila"

"È un peccato non aver vinto il secondo set, ma alla fine ho vinto e sono felice di essere migliorato nel terzo parziale.

Non so se ho fatto un passo avanti nel mio percorso di recupero. Bisogna vedere come mi sentirò domani: questa è la mia realtà attuale. La prima cosa è scoprire se sono in grado di giocare due giorni di fila" , ha spiegato Nadal.

"Ma se domani riuscirò a essere competitivo, sarà una settimana molto positiva. Avere giocato quattro partite qui è una buona notizia. Dovremo vedere se ritroverò le forze, la velocità e le qualità che solo le vittorie ti conferiscono" .

Il 22 volte campione Slam ha infine dedicato un pensiero al grande supporto mostratogli dal pubblico per l'arco dell'intera partita. "Voglio continuare a giocare e a competere. Quest'anno il supporto del pubblico è ancora più speciale.

Tre settimane e mezzo fa non potevo nemmeno servire e perdevo contro i ragazzi dell'Academy. Ora competo di nuovo contro giocatori del circuito maggiore. Quindi devo fare un passo alla volta e valutare in maniera positiva i progressi, non importa quanto piccoli siano.

Ho costruito tutta la mia carriera valorizzando i piccoli miglioramenti. Sto cercando di farlo anche ora, ma sembra molto più complicato" .