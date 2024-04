Juan Martin Del Potro elogia Rafa Nadal: "La sua passione è impressionante"

Il ricordo di vecchie battaglie. Nella storia del tennis sono davvero pochi i giocatori a poter vantare almeno cinque vittorie contro Rafa Nadal. Nel ridotto elenco di eletti, figura però il nome di Juan Martin Del Potro, che di successi nei match contro il maiorchino ne conta addirittura 6, tre dei quali nelle semifinali dei tornei più prestigiosi (due agli Us Open, 2009 e 2018, e quella alle Olimpiadi di Rio del 2016).

Presente a Madrid per assistere al Master 1000, l’ex tennista argentino ha ricordato, in un intervento sul canale Twitch del torneo spagnolo, le sue sfide contro il 22 volte campione slam, aggiungendo un commento sul ricambio generazionale che sta avvenendo nel circuito.

Le parole di Juan Martin Del Potro

Delpo ha spiegato come, con l’età che è avanzata per i Big 3, il tennis stia attraversando una fase di cambiamento. "Penso che dobbiamo iniziare ad assimilare che una fase del tennis sta per finire.

Roger se n'è andato, ma la sua eredità è molto marcata per sempre. E ora Nadal si sta concedendo il piacere di ritirarsi a modo suo e alle sue condizioni. Ed è qualcosa che purtroppo non ho potuto fare a causa della mia salute” .

Il campione degli Us Open 2009 ha poi lodato il tennista di Manacor. “Rafa è impressionante. Guardarlo giocare e vedere la passione per la competizione e l'energia che ha è qualcosa di unico e non so se nei prossimi anni ci sarà qualcosa di simile.

Spero di incontrarlo ora e di salutarlo e continuerò a guardarlo in TV. Non guardo molto tennis, ma se gioca Rafa o Novak, ovviamente lo guarderò”. Il 35enne ha infine ricordato le sue partite più emozionanti contro Nadal.

“Il match di Rio è stato emotivamente molto forte e spettacolare, come argentino in Brasile e contro Rafa. Un'altra partita che ricordo è stata la semifinale degli Us Open del 2009, ma ce n'è una che ho perso contro Nadal, a Wimbledon 2018.

Ho perso quella partita, ma alla fine ci siamo abbracciati. È stato molto emozionante e quando vedo le immagini di quella partita e di quel momento non mi importa se ho perso, perché quel momento è già una vittoria.

Non importa il risultato, ma l'abbraccio, l'emozione, i tifosi. È stata una giornata indimenticabile e questi sono i grandi ricordi che ho con Rafa” ha concluso l’ex numero tre del mondo.