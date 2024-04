I tennisti che hanno battuto due volte di fila Nadal sulla terra: c'è un italiano

Vincere due partite in fila sulla terra rossa contro Rafael Nadal non è proprio facilissimo. Chiedere a Alex De Minaur, che a Madrid sognava di entrare in un club di élite ristrettissimo, ma che ha dovuto arrendersi al furioso impeto del 37enne maiorchino.

Il 22 volte campione slam si è preso la rivincita della sfida persa una settimana fa, imponendosi col punteggio di 7-6(6) 6-3 e qualificandosi per il terzo turno, nel quale si troverà di fronte l’argentino Cachin.

Rafa ha così interrotto una striscia di due vittorie consecutive del tennista australiano, che prima del successo all’Atp 500 di Barcellona aveva sconfitto lo spagnolo anche alla United Cup 2023. La vittoria del maiorchino ha fermato dunque le possibilità di arrivare a due successi consecutivi sulla terra rossa contro il 14 volte campione del Roland Garros, impresa riuscita soltanto a tre giocatori nella storia.

Battere Nadal sulla terra è di per sé una missione durissima, farlo per due volte consecutive è quasi storico. Nei vent’anni di carriera dell’ex numero uno al mondo, soltanto tre tennisti sono riusciti a raggiungere questo obiettivo.

Uno di questi è l’azzurro Fabio Fognini, capace di superare il campione di Manacor a Rio de Janeiro nel 2015 e ripetersi a Barcellona nel 2016. C’è riuscito anche Gastón Gaudio, che nelle prime fasi della carriera di Nadal fu in grado di vincere addirittura tre scontri diretti in fila (Amburgo 2003, Bastad 2004 e Buenos Aires 2005).

Terzo e ultimo naturalmente Novak Djokovic, riuscito nell’impresa per due volte (Madrid e Roma nel 2011, e Monte Carlo e Roland Garros nel 2015).

