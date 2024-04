De Minaur spiega cosa è cambiato per Rafael Nadal da Barcellona a Madrid

Tra il torneo di Barcellona e il Masters 1000 di Madrid abbiamo visto il doppio confronto tra Alex De Minaur e Rafael Nadal, tornato in campo dopo una lunga assenza. Se sulla terra catalana Rafa si è arreso in due set, nella giornata di ieri si è preso una piccola rivincita ed ha ottenuto il pass per il terzo turno.

De Minaur non ha disputato un grandissimo match ed in conferenza stampa ha parlato analizzando la sconfitta e la prestazione del suo avversario. Ecco le sue parole: "Alla fine non è facile preparare questo tipo di match e non sai mai cosa succederà.

Ti prepari a tutto, dalle condizioni di gioco fino al pubblico, ti prepari al meglio e poi devi andare in campo e giocare offrendo un buon match. Pressione? Credo che il livello di oggi di Rafa era piuttosto alto. Sinceramente avrei voluto giocare un po' meglio, ma questo è il tennis.

Cerchi di fare tutto, ci sono giorni in cui ci riesci ed altri no". Parlando delle differenze rispetto al match di Barcellona Alex ha spiegato: "A Barcellona non era preparato per giocare e si vedeva in campo, oggi invece l'ho rivisto vicino a quello del passato.

Per me Rafa era ad un livello altissimo, ad una grande intensità ed ha giocato così dall'inizio alla fine". De Minaur è poi tornato sul match di Barcellona e ha chiarito: "È una situazione molto difficile, già a Barcellona era una sfida molto dura da affrontare e mostrare il tuo gioco anche la settimana successiva non era semplice.

Poi il fatto che io ho vinto la settimana scorsa ha portato più pressione e aspettative su di me, è il tennis e sono abituato a queste cose ormai". Il tennista ha chiuso così.