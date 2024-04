Rafael Nadal in conferenza: "Non ho ancora fiducia nel mio corpo"

Nonostante Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è Rafael Nadal l'uomo più atteso in questo Masters 1000 di Madrid. Il fenomeno spagnolo, ventidue volte vincitore di Grande Slam, sta giocando con continuità, ha vinto due match di fila e si è preso una piccola rivincita sul numero 11 al mondo Alex De Minaur.

Una bella sfida, piuttosto combattuta, dove Rafa ha mostrato piccoli progressi e in conferenza stampa ha parlato di questo e tanti altri temi. Nadal ha poche aspettative, ha parlato di poche realistiche chance di vincere cose importanti ma si è emozionato pensando al pubblico e alle grandi vibrazioni avute nel match di ieri pomeriggio.

Nadal ha parlato così in conferenza stampa: "Se questa vittoria cambia le mie aspettative? Beh le mie aspettative riguardano la vita quotidiana e non una partita. Per cambiare prospettiva devo essere convinto che il mio fisico risponda alla perfezione, devo ritrovare fiducia nel mio corpo e visto tutte le cose accadute negli ultimi tempi non ce l'ho, ed è normale.

Poi devo ritrovare fiducia in me stessa a livello tennistica, la settimana scorsa ho giocato due match, questa settimana ne dovrei giocare almeno tre e sono cinque match in due settimane. È un progresso, una cosa che non riuscivo a fare da due anni.

Emozioni? Beh, è ovvio che è emozionante tutto questo. Ho vissuto grandi emozioni qui a Madrid ma ora è la fine. I momenti finali sono sempre emozionanti". Nadal ha parlato anche dei problemi al servire e qui è apparso ottimista: "Questa settimana proprio al servizio ho avuto i migliori miglioramenti.

Non posso allenarmi molto su questo particolare ma sento una crescita pian piano". Poi ha spiegato: "Se sono ancora qui è perché voglio che le cose migliorino e perché giocare a tennis continua ad emozionarmi e motivarmi".