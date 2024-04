Rafael Nadal predica calma: "È davvero difficile pensare a grandi vittorie"

Dopo la sconfitta a Barcellona Rafael Nadal prende la sua rivincita e batte in due set Alex De Minaur, garantendosi così il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Qualche passo in avanti per lo spagnolo che ha parlato in conferenza stampa ed è apparso piuttosto soddisfatto dopo il successo in due set sul tennista australiano.

Ecco nello specifico le sue parole: "Venivo da giorni in cui pensavo che non avrei mai raggiunto il terzo turno qui e quindi sono felice. Ovvio che per me non cambia molto ma non avrei sopportato un match di oltre due ore, nonostante il pubblico e il fatto di giocare in casa, tutto questo è fantastico.

Nonostante ciò è difficile pensare a grandissime cose". Riguardo la possibilità di vincere Nadal è stato piuttosto chiaro: "La mia priorità è non infortunarmi questa settimana e vedere cosa accadrà in questi giorni e nelle prossime settimane soprattutto a livello fisico, questa per me è la chiave.

Poi magari penseremo ai risultati di tennis ma tutto questo non è automatico. Negli ultimi tempi sono migliorato ma ci sono ancora tante cose dive crescere. Ho giocato pochissimo, mi sono allenato ma vengo da due settimane nel circuito e queste ti aiuta a leggere la partite, le palline e gli avversari".

Poi Nadal ha analizzato un po' il match: "Nel secondo set sono riuscito di più a giocare il mio rovescio sul suo diritto ma quello che intendo è che volevo giocare tatticamente e sono riuscito a farlo. Sono riuscito a mantenere una buona forma fisica e un buon tennis per oltre due ore di gioco, questa è la cosa importante", la chiusura del tennista iberico.

Nel prossimo match Rafael Nadal affronterà un altro terraiolo, l'argentino Pedro Cachin, vincitore un po' a sorpresa su Frances Tiafoe.