Per Rafael Nadal non si tratta di vincere o perdere, l'unica cosa che in questo momento occupa la sua mente è la possibilità di competere senza doversi limitare. Il secondo set disputato contro Alex de Minaur a Barcellona ha restituito agli spettatori una versione del campione spagnolo intento a non forzare i colpi e a prestare molta attenzione al servizio.

Nadal ne ha parlato anche prima del suo esordio al Masters 1000 di Madrid; esordio che lo ha visto lasciare un solo game al giovanissimo Darwin Blanch. Al Mutua Madrid Open avrà di nuovo la possibilità di misurarsi con De Minaur.

Carlos Moya, allenatore di Nadal, crede che la partita sarà completamente diversa rispetto a quella giocata sulla terra catalana.

Carlos Moya parla di Rafael Nadal ed emoziona tutti: le sue dichiarazioni

"Sarà una partita diversa da quella di Barcellona.

Non era pronto ad affrontare un rivale come De Minaur. Ora ha trascorso più ore in campo ed è più in forma. Ogni minuto che passa in campo rappresenta un'occasione per migliorare. Sarà una partita più equilibrata.

Non so se vincerà, ma siamo sicuri di vedere qualcosa di diverso all'interno del team" , ha detto Moya al canale Twitch del torneo e nelle parole riportate da Punto de Break. Il coach spagnolo si è poi soffermato sul futuro di Nadal.

"Ritiro? Arriva per tutti quel momento. Ogni partita eve essere un'opportunità per le persone che lo vedranno giocare. Dobbiamo offrirgli il tributo che merita. Molte persone non lo conoscono personalmente, ma lo accolgono come se fosse uno di famiglia.

Deve godersi il tempo che gli resta in campo, valorizzarlo e sapere che sarà molto difficile provare sensazioni del genere. L'adrenalina che prova in questi giorni non la sentirà mai più. È qualcosa che ti manca quando smetti di giocare" , ha raccontato Moya emozionando tutti.

"Non era mai in campo quando entrava in campo o lasciava lo stadio. Quest'anno ho cambiato la mia routine per assistere a questi momenti e vedere l'affetto delle persone. È una delle grandi stelle di questo sport e sta per ritirarsi" .