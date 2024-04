Rafael Nadal svela quando prenderà una decisione ufficiale sul Roland Garros

“Questa vittoria non cambia affatto la mia prospettiva su Parigi. Non prenderò nessuna decisione qui, la prenderò dopo Roma. Vado per la mia strada. Quello che sicuramente non farò è giocare al Roland Garros senza la sensazione di poter competere bene.

Non sto parlando di vincere ma di scendere in campo per dare il massimo. È logico, dopo tutto quello che ho vissuto in quel posto". Sono queste le nuove dichiarazioni rilasciate da Rafael Nadal a Madrid in conferenza stampa per quanto riguarda la manifestazione francese.

Il 37enne spagnolo è tornato al successo contro il giovanissimo statunitense Darwin Blanch ma è già atteso da una sfida piuttosto complicata con l'australiano Alex De Minaur, che lo ha battuto a Barcellona.

Le parole di Rafael Nadal

"Non credo comunque che lascerò questo torneo soddisfatto al 100%. Se me ne vado senza farmi male e con la sensazione di essere stato in grado di competere senza che succeda nulla, potrò dire che è passata un'altra settimana.

Penso però sia giunto il momento di fare un ulteriore passo avanti" ha ammesso l'ex numero uno del mondo. I suoi rimpianti per questa stagione cominciata non nel migliore dei modi: "Volevo trovarmi nella situazione attuale a Brisbane, Melbourne, Doha, Indian Wells ed essere ora in una condizione diversa e migliore.

Sfortunatamente non è andata così. Quello che devo cercare almeno di evitare è quello che è successo a Brisbane. Mi sono ripreso velocemente, ma quando fermi il tuo corpo devi sempre ricominciare da zero". E quando si riparte da zero possono accadere cose spiacevoli a un fisico come il mio".