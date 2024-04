Rafael Nadal analizza la vittoria a Madrid: "Sarei sorpreso di battere De Minaur"

La vittoria con un punteggio piuttosto netto (6-0, 6-1) non deve trarre in inganno sulle attuali condizioni di Rafael Nadal e su quello che potrà raccogliere nel Master 1000 di Madrid. Il campione spagnolo, in conferenza stampa dopo il successo contro Darwin Blanch, ha prima di tutto espresso belle parole nei confronti del giovanissimo statunitense classe 2007, sottolineando con molta sincerità: "Non sono molto orientato ai risultati, non lo sono mai stato.

Sono stato realistico riguardo a ciò che accade. Bisogna essere onesti, ho giocato contro un giocatore che ha un grande potenziale ma ha commesso tanti errori e mi ha dato tante opportunità. Massimo rispetto per un tennista che ha un grande futuro davanti, ma in questa sfida ha pur sempre commesso molti gratuiti".

Pochi dubbi per Rafa in vista del secondo turno

"Sarei sorpreso di battere Alex De Minaur sabato, ma non è nemmeno una cosa che mi preoccupa molto" è una delle frasi più rilevanti pronunciate dal maiorchino davanti ai media.

"L’unica cosa che cambierei sarebbe a livello emotivo poter giocare un’altra giornata qui a Madrid. A livello personale e sportivo vincere o perdere sabato per me non fa nulla. Per me altre cose sono più importanti oggi, più di una vittoria che non cambierebbe affatto la mia carriera.

Sono onesto e non aspiro a vincere, siamo in un altro momento. La prossima gara è un'altra occasione per mettermi alla prova. È un’opportunità di giocare contro un grande rivale che mi rende le cose difficili, perché è un avversario che regala poco, che ti fa giocare tutti i punti.

Per vincere questo tipo di partite ci vuole tempo e impegno fisico nella maggior parte dei casi e dovremo vedere fino a che punto sarò capace di farlo". Nadal ha poi ricordato ed evidenziato che, a distanza di un anno e mezzo, è tornato a giocare per due settimane di seguito: "Non ci sono state molte partite ma mi alleno tutti i giorni.

È anche importante, a livello personale, vedere come il mio corpo si adatta al carico. Sabato scenderò in campo per divertirmi e provare a competere. Vedremo cosa succederà. Non escludo nulla ma è una battaglia in cui non parto favorito" ha ammesso.