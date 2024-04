Dalle Olimpiadi al Roland Garros: Alcaraz parla di Rafael Nadal

Rafael Nadal e Carlos Alcaraz rappresentano ormai il presente, il passato e nel caso del murciano ormai il futuro del tennis spagnolo. Il primo ha fatto la leggenda, vittorie su vittorie in ogni superficie e ben 22 titolo del Grande Slam.

La sua resilienza ha appassionato milioni di fan e Rafa sta lavorando intensamente per chiudere al meglio la sua carriera. Con l'annuncio della sua presenza nella Laver Cup in molti pensano che quella sarà la sua ultima presenza nel circuito, anche se in un esibizione, un po' sulla scia dell'amico e grande rivale in passato Roger Federer, ritiratosi qualche anno fa.

Alcaraz è molto diverso come caratteristiche ma è arrivato in un momento storico che ha permesso in Spagna di vederlo come l'erede di Nadal e i due sembrano avere un bellissimo rapporto. Li abbiamo visti disputare insieme un esibizione andata in onda recentemente per Netflix e si parla dei loro eventuali progetti futuri, anche alle Olimpiadi prossime di Parigi.

Carlos Alcaraz ha parlato ai microfoni di Marca ed ha trattato di tanti temi, compresa la possibilità di fare il doppio a Parigi con Nadal: "Finora non ne abbiamo parlato. L'ho incontrato in questi giorni e la verità è che non hai visto il coraggio di dirglielo.

Non so, è una cosa che mi entusiasmerebbe pronto e sarebbe un sogno per me. Certo, dovremmo dirglielo e penso che lo farò. Ho detto mille volte che sarebbe un sogno. Laver Cup? Beh, sarà bello poter giocare anche lì con lui ed averlo come coach.

Credo che sarà un momento molto bello. Messaggio da Roger Federer? Beh, no. È un evento che non vedevo l'ora di giocare, mi è mancato in questi anni e ne sono pentito. Per noi tennisti è un evento inedito e sarà bello giocarlo con i compagni e con i coach".

Parlando di Nadal e del Roland Garros Alcaraz ha spiegato: "È una delle sfide più difficili del tennis. Sarebbe emozionante affrontarlo e sarebbe qualcosa di unico. Possibilità di Rafa a Parigi? Nessuno ha più esperienza di lui al Roland Garros, quel torneo è per Rafa e per nessuno altro. Naturalmente deve avere una buona condizione sia fisica che mentale e in quel caso potrebbe lottare per la vittoria".