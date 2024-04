Rafael Nadal, le nuove dichiarazioni preoccupano: "Se succede, è finito tutto"

C'è tanta incertezza sul futuro e sui tornei che giocherà effettivamente Rafael Nadal in quella che sarà, con ogni probabilità, la sua ultima stagione da tennista professionista. Il campione spagnolo sta affrontando piuttosto bene pubblicamente questo momento difficile, parlando col cuore e molto onestà ai media sull'attuale situazione.

In un'intervista rilasciata a RTVE, a poco tempo dall'esordio nel Mutua Madrid Open contro il giovanissimo statunitense Darwin Blanch, Rafa ha espresso nuovi interessanti pensieri riguardo il torneo alla Caja Magica e i prossimi appuntamenti: "In questi ultimi tempi le cose sono state molto difficili.

Non ho sogni tennistici, il mio è quello di vivere alla giornata e sentirmi bene giocando. Accetto le cose come vengono e cerco di essere positivo".

Il Roland Garros non è l'unico obiettivo di Nadal

L'ex numero uno del mondo ha fatto comprendere ai fan e agli appassionati di disputare la competizione parigina solo ad alcune condizioni: "Il mondo non finisce con il Roland Garros, ciò non significa che se non gioco sul Philippe Chatrier tutto finirà lì.

Ci sono le Olimpiadi davanti e diversi format in cui si può giocare e che potrebbero essere emozionanti (riferimento probabilmente alla Laver Cup). Non farò nulla in questo momento più di quello che posso permettermi" ha aggiunto.

A RTVE, così come in conferenza stampa al Master 1000 di Madrid, il maiorchino ha confermato come non sia pronto al 100% per competere a un livello così alto e stia facendo di tutto per giocare senza accusare nuovi infortuni: "Se mi rompo, è finito tutto" è l'amara rivelazione resa nota.