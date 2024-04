Rafael Nadal rivela: "È l'ultima volta a Madrid. Non sono pronto a giocare al 100%"

Rafael Nadal ha confermato che quest'anno sarà l'ultima volta in carriera che parteciperà al Master 1000 di Madrid. Si è aperta così la conferenza stampa del campione spagnolo alla vigilia dell'esordio in programma giovedì contro il giovanissimo statunitense Darwin Blanch.

"Non vedo l'ora di giocare qui. La settimana è stata per certi aspetti buona e per altri non così buona. Non sono preparato al 100% ma sono pronto per scendere in campo e disputare la mia partita. Questo è l'importante, giocare per l'ultima volta a Madrid significa molto" ha ammesso Rafa davanti ai media, senza nascondersi sulle attuali difficoltà a livello fisico.

"A volte le persone, ed è normale, sperano che tutto si risolva e vanno avanti. Sono sempre stato positivo ma attualmente il momento è quello che è. Sono abbastanza tranquilla, in ogni posto deciderò cosa devo fare.

Non aspiro a niente di più che scendere in campo, divertirmi e avere la sensazione di giocare in un luogo in cui ho ricevuto un affetto ineguagliabile. Se vogliono organizzare qualcosa è bene, altrimenti niente.

Non devono dimostrarmi nulla" ha sottolineato in merito a possibili omaggi che potrebbero arrivare alla fine della sua avventura nel torneo.

Nadal sul Roland Garros: la rivelazione

L'ex numero uno del mondo ha poi parlato dell'appuntamento di Parigi: "Non so cosa succederà nelle prossime tre settimane.

Lotterò e farò di tutto per provare a giocare al Roland Garros. Se in Francia arrivassi nelle condizioni in cui sono oggi, non giocherei. Questa è la realtà. Andrò a giocare lì se mi sentirò in grado di uscire e giocare bene.

Il mondo non finisce con il Roland Garros, anche se è stato il torneo più importante della mia carriera" ha svelato con molta onestà. Poi ha rivelato riguardo le difficoltà che sta provando ad affrontare: "Non sto giocando male ma ho dei limiti fisici. Il corpo non sente più lo stesso gioco di prima. Questo non mi permette di competere come vorrei".