"Vado via convinto di aver fatto un passo in avanti. Devo darmi la possibilità di lasciare tutto e morire per questo tra qualche settimana, o almeno provarci. A Madrid proverò a far un po' meglio, a Roma ancor di più...

E a Parigi sia ciò che Dio vuole. È il momento di provarci" . Al termine del match perso contro Alex de Minaur all'evento ATP 500 di Barcellona, Rafael Nadal ha spiegato bene quello che è il suo piano nelle prossime settimane.

Il 22 volte campione Slam non è apparso in ottime condizioni, ma ha rivelato che cercherà di compiere significativi passi in avanti torneo dopo torneo per poi gettare il cuore oltre l'ostacolo al Roland Garros.

Atp Madrid - I possibili avversari di Rafael Nadal: ancora De Minaur sulla sua strada

Nadal è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone principale del Mutua Madrid Open - la stessa di Jannik Sinner - e affronterà all'esordio la wild card Darwin Blanch.

Nel caso in cui dovesse superare l'americano, il maiorchino avrebbe la possibilità di prendersi la rivincita ai danni di Alex de Minaur. L'austrliano lo ha sconfitto a Barcellona con il punteggio di 7-5, 6-1. Il giocatore con la migliore classifica inserito nel terzo turno di Nadal è Frances Tiafoe, che sulla terra battuta non ha mai davvero convinto.

Il sogno degli appassionati di tennis spagnolo è quello di assistere a un ottavo di finale tra l'idolo di casa e Stefanos Tsitsipas. Il greco è reduce dalla vittoria a Monte-Carlo e dalla finale raggiunto a Barcellona.

In un ipotetico quarto di finale, sul suo cammino ci sono giocatori del calibro di Daniil Medvedev, Ben Shelton e Sebastian Korda. Una sfida con Sinner potrebbe materializzarsi a Madrid solo in semifinale.

Il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid