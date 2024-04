Rafael Nadal giocherà la Laver Cup, ipotesi di gran finale in stile Roger Federer?

La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dai profili social della Laver Cup, la manifestazione a squadre che vede in lizza una formazione dell'Europa e una del Resto del Mondo. Rafael Nadal farà parte del Team Europa alla Laver Cup del 2024 che si terrà nella rotazione abituale quest'anno a Berlino dal 20 al 22 settembre dopo gli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam.

Il comunicato ufficiale della manifestazione recita testualmente "22-Time Grand Slam Champion Rafael Nadal will represent Team Europe at Laver Cup Berlin 2024". Il ventidue volte campione Slam Rafael Nadal farà parte del Team Europa alla Laver Cup a Berlino.

Il campione spagnolo si unisce a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Alexander Zverev che erano già stati annunciati come membri del team Europa da qualche settimana.

Rafael Nadal alla Laver Cup 2022 era vicino a Roger Federer al momento del ritiro

Tutti gli appassionati di tennis hanno sicuramente in mente la storica edizione del 2022 della Laver Cup che ha segnato il ritiro ufficiale di Roger Federer dal tennis che ha giocato proprio un doppio insieme a quello che a tutti gli effetti è stato il principale rivale nel corso della sua carriera prima dell'arrivo al vertice anche di Novak Djokovic.

E tutti ricordano la foto iconica di Nadal e Federer che si tengono per mano in occasione dell'ultima serata da tennista professionista di Roger Federer. Al momento non è possibile lanciarsi in discorsi di possibile chiusura della carriera di Nadal a Berlino in occasione di questa manifestazione visto che non ci sono annunci ufficiali ma non è impossibile lanciare l'ipotesi che anche Rafael Nadal abbia pensato di avere una chiusura di carriera proprio in occasione di questa competizione che tra l'altro è co-ideata da Roger Federer che sarà sicuramente presente alla tre giorni di Berlino.