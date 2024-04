Roddick fa un'incredibile previsione su Rafael Nadal al Roland Garros: i fan sognano

Non possono che esserci soltanto dubbi e incognite sul risultato che Rafael Nadal possa raggiungere al Roland Garros in questa edizione 2024, con ogni probabilità l'ultima della sua carriera quanto meno da giocatore professionista.

Il campione spagnolo sta provando a regalarsi ulteriori soddisfazioni in un'annata parecchio difficile, resa ancora più complicata dagli acciacchi fisici che continuano a condizionarlo. Rafa è sceso in campo all'Atp 500 di Barcellona per due volte, vincendo così almeno una partita (quella dell'esordio contro Flavio Cobolli) prima di arrendersi ad Alex De Minaur: "Ho giocato con il freno a mano tirato" è stata la confessione dell'iberico in conferenza stampa, confermando le impressioni avute da addetti ai lavori e appassionati.

Le sensazioni di Andy Roddick

Andy Roddick ha tirato in ballo ancora una volta l'ex numero uno del mondo nel corso di una nuova puntata del suo podcast. "Spero solo che d'ora in poi non soffra più di alcun tipo di problema fisico grave, perché una ricaduta di un infortunio rischia di porre fine alla sua carriera" è il parere espresso dall'ex tennista.

Lo statunitense, appoggiando così le parole espresse di recente da Stefanos Tsitsipas, ha messo il suo nome tra i protagonisti dello Slam parigino sulla terra battuta: "Sento ancora che se riuscirà a giocare alcune partite senza grandi disagi e ad acquisire un certo ritmo competitivo in questi tornei, sarà uno dei favoriti per il titolo al Roland Garros" ha rivelato, facendo sognare così la Spagna.

Roddick si è poi soffermato su un aspetto non di poco conto, che riguarda naturalmente anche gli altri tennisti: "C'è un problema per lui di cui si parla poco, ovvero che non partirà tra le non teste di serie.

Ciò può rendere il suo compito molto difficile, dato che potrebbe affrontare qualsiasi dei migliori al primo turno, anche Novak Djokovic per esempio. Sono anche sicuro che nessuno di loro vorrebbe affrontarlo all'inizio della competizione. Già solo il suo nome suscita molto rispetto, è uno che ha vinto lì 14 volte".