Rafael Nadal svela i suoi sogni per questo finale di carriera

Siamo ormai alle battute finali di una straordinaria carriera. Rafael Nadal è ormai agli ultimi mesi - probabilmente in questo 2024 dirà addio - di una straordinaria carriera. Da tempo lo spagnolo appare incerto ma l'ultimo anno e mezzo lo ha visto costantemente alle prese con infortuni e ormai tra gli appassionati c'è il grande dubbio che non rivedremo più il dominatore della terra battuta, il re che dominava e distruggeva ogni avversario.

Dopo mesi di attesa e diversi ritiri Rafa è tornato in campo nel torneo Atp di Barcellona, ha vinto il suo primo match contro il nostro Flavio Cobolli ed ha perso al secondo turno contro Alex De Minaur. Rafa ha lottato solo nel primo set poi si è praticamente fermato e la sfida ha evidenziato una condizione fisica abbastanza approssimativa per un tennista che più volte ha dichiarato di voler giocare solo in maniera competitiva.

Per sua stessa ammissione al momento non è possibile ma Nadal proverà a giocare i prossimi tornei per valutare le sue condizioni, a partire dall'ormai imminente Masters 1000 di Madrid. Attraverso una recente diretta Instagram Nadal ha parlato dei suoi sogni, sia di vita che relativi alla sua carriera ed è stato piuttosto esplicito: "Quali sono i miei sogni dentro e fuori il mondo del tennis? Beh a livello professionale mi basta giocare ed essere presente nei prossimi tornei, a livello di risultati non chiedo nulla, ho ottenuto di più rispetto a quanto avrei mai potuto sognare, quindi assolutamente non chiedo nulla".

Poi non manca un passaggio della vita privata e Rafa prosegue: "Per quel che riguarda la mia vita privata, mi basta vivere la quotidianità, vedere la mia famiglia crescere e condividere con loro questo processo di crescita e per me si tratta anche di apprendimento. Mi piacerebbe poi viaggiare molto insieme a loro e vedere dei posti insieme", ha concluso lo spagnolo.