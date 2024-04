Djokovic-Nadal, primo turno stellare al Roland Garros? Il sogno di Andy Roddick

Il Roland Garros 2024 sarà quasi sicuramente l’ultimo atto di una delle storie più lunghe e incredibili della storia del tennis. L’ultimo ballo di Rafa Nadal, il dominatore assoluto della terra di Parigi che con i suoi 14 trionfi ha stabilito un record probabilmente imbattibile.

A 37 anni, tra infortuni che stanno logorando il suo fisico e lunghe assenze dal campo, per lo spagnolo quella di quest’anno sarà l’occasione per assaporare per un’ultima volta le emozioni del Philippe Chatrier.

I fan sognano, romanticamente, un’impresa, ma sono in tanti a credere che il 22 volte campione slam sia ancora, se in buone condizioni fisiche, tra i favoriti. Tra questi c’è l’ex numero uno del mondo americano Andy Roddick, che in un intervento al suo podcast Served with Andy Roddick ha espresso la propria fiducia nelle possibilità del campione maiorchino.

Le parole di Andy Roddick

L’ex tennista americano crede nelle chance del tennista di Manacor, a patto che arrivi in un buono stato fisico allo Slam francese. "Qualsiasi infortunio da qui in avanti potrebbe essere l'ultimo.

Se riuscirà a disputare le partite e a ottenere un certificato di buona salute per due o tre eventi in vista del Roland Garros, mi sento di dire che sia ancora uno dei favoriti" ha dichiarato Roddick. Il campione dello Us Open 2003 ha poi evidenziato un incredibile quanto drammatico possibile accoppiamento al primo turno.

"Inoltre, una cosa di cui non si parla abbastanza in questo momento, il fatto che non sia testa di serie... potenzialmente potremmo avere un primo turno Rafa-Novak [agli Open di Francia]". Roddick ha infine concluso: “Se fossi una delle prime teste di serie, potrei dirvi che non vorrei giocare il primo turno, se si trovasse a galleggiare nel sorteggio, è un ragazzo che ha vinto questo evento 14 volte”.