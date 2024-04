Casper Ruud non nasconde la felicità per Rafael Nadal: "Posso sembrare un tifoso"

Erano trascorsi quasi due anni dall'ultimo match sulla terra rossa di Rafael Nadal. Una partita, in quell'indimenticabile 5 giugno 2022, che gli ha regalato l'ennesimo titolo del Roland Garros e il 22esimo trionfo in un Grande Slam.

Rispetto a quella speciale sfida sembra essere passato molto più tempo, considerando tutte le difficoltà e i problemi fisici che il campione spagnolo ha dovuto affrontare. Un'intera stagione saltata nel 2023, fatta eccezione per due incontri disputati agli Australian Open, e anche nel 2024 aveva finora disputato l'Atp 250 di Brisbane.

Rafa è tornato nuovamente in campo, stavolta per davvero dopo diversi forfait, a Barcellona davanti al pubblico spagnolo sulla sua amata terra battuta. L'esordio non è stato affatto male per l'iberico, che ha regolato in due set piuttosto nettamente il giovane italiano Flavio Cobolli.

Le parole di Casper Ruud su Nadal

L'ultimo avversario che aveva incrociato sul rosso, nella finale del torneo di Parigi, era stato Casper Ruud. Il giocatore norvegese è stato interrogato di recente sul ritorno in campo del 37enne maiorchino dall'Atp Tour: "Sono molto entusiasta del suo rientro.

Potrei sembrare un fan ma è sempre positivo per il circuito averlo ed è divertente vederlo giocare. Lui, Roger Federer e Novak Djokovic hanno avuto un'enorme influenza su questo sport. Sfortunatamente la carriera di Novak e Rafa finirà presto e ci mancheranno molto.

Dobbiamo cercare di goderci quello che possono continuare ad offrire" ha rivelato nell'intervista. Il già due volte finalista al Roland Garros è impegnato a Barcellona per cercare di dare continuità all'atto conclusivo raggiunto a Monte-Carlo: all'esordio ha superato l'ostacolo rappresentato dal francese Alexandre Muller e si è qualificato agli ottavi di finale del torneo.