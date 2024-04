Stefanos Tsitsipas, le nuove parole su Rafael Nadal fanno sognare i fan spagnoli

"Rafa è Rafa. È tornato, penso sia lui il favorito". Così Stefanos Tsitsipas ha parlato in vista del suo esordio all'Atp 500 di Barcellona in programma mercoledì, esprimendo alcune considerazioni molto interessanti sul ritorno in campo di Rafael Nadal, che ritiene il principale candidato alla vittoria finale del torneo.

Le dichiarazioni del tennista greco fanno subito sperare e sognare i fan spagnoli, che vogliono il 22 volte campione Slam assoluto protagonista al Conde de Godó e poi al Master 1000 di Madrid, in attesa naturalmente del Roland Garros.

Il commento del vincitore di Monte-Carlo è arrivato a seguito della domanda di un giornalista sulle sue possibilità di trionfare nella città spagnola: "Posso avere buone settimane sulla terra battuta, ma Rafa è rientrato.

Sta giocando un buon tennis. Abbiamo anche altri come Casper Ruud che giocano molto bene sulla terra. C'è tantissima competizione, non è un semplice Atp 500, anzi è uno degli appuntamenti più difficili della stagione.

Voglio assicurarmi di essere ben preparato, pronto per arrivare lontano nella competizione. Spero di avere incontri complicati come quello che ho avuto con Sinner nel Principato. È stato un test per vedere se potevo superarlo" ha affermato in conferenza stampa.

Tsitsipas tra singolare e doppio

La quinta testa di serie del tabellone affronterà al debutto l'austriaco Sebastian Ofner. Martedì ha già abbandonato il main draw di doppio, perdendo in coppia con l'olandese Haase contro Pavic e Arevalo: "Non penso che sia una cattiva idea giocare il doppio, perché è più difficile di una sessione di allenamento, in cui effettui lo stesso numero di tiri da fondo campo e non giochi ad alta intensità.

Posso servire e andare a rete, sentire la superficie e le palle con spirito competitivo. Il mio obiettivo principale non è il doppio, ma scendere in campo un giorno o due prima della partita mi permette di capire quanto sia diverso questo torneo rispetto a Monte-Carlo".

Tsitsipas pensa anche ai giochi olimpici: "Il mio obiettivo è partecipare nel doppio alle Olimpiadi con mio fratello, spero che superi il limite. Sarebbe un momento di cui saremmo molto orgogliosi. Spero che possa ottenere grandi risultati nelle prossime settimane e che potremo giocare insieme".