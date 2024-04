Rafael Nadal non vuole pensare troppo al futuro e sa bene che le prossime ore saranno decisive per capire come reagirà il suo corpo allo sforzo fisico che un impegno ufficiale comporta. Lo spagnolo, dopo aver rinunciato ai Masters 1000 di Indian Wells e Monte-Carlo, ha ritrovato il rettangolo di gioco a Barcellona e sconfitto con un netto 6-2, 6-3 Flavio Cobolli.

Una prestazione positiva che ha però visto Nadal non forzare troppo il servizio nei suoi turni di battuta. Al secondo turno, il maiorchino potrà testare il suo attuale livello contro uno dei migliori giocatori della stagione: Alex de Minaur.

Grazie ai quarti di finale raggiunti a Monte-Carlo la scorsa settimana, l'australiano si è riportato a pochi punti dalla top 10.

Rafael Nadal: "Ottimo inizio, ma non so come risponderà il mio corpo"

"Giocare è sempre motivo di gioia, questa è la realtà.

Sono molto felice, non potrebbe essere altrimenti. La cosa più importante è aver giocato, il resto passa in secondo piano. Fino alla fine della settimana non sapremo nulla. Per me è importante che non accada nulla.

Anche se è difficile, forse non è la settimana adatta per fare tutto quello che mi dice il cuore. Faremo le cose nel miglior modo possibile, con molta logica" , ha detto Nadal in conferenza stampa. "Che la partita di oggi sia andata così è positivo, è stato un ottimo inizio.

Non so come risponderà il mio corpo domani, ma sono realistico considerando quello che ho provato nell'ultimo anno e mezzo. Vedremo fino a che punto mi spingerò, ma cercherò di non oltrepassare i limiti.

Questa settimana, però, c’è un cambiamento importante. Sento di essere competitivo e mi diverto: tutto questo una settimana fa era abbastanza lontano. Le cose cambiano rapidamente. Livello espresso contro Cobolli? Non credo sia stata una super sorpresa, perché in allenamento mi sono sentito bene e ho giocato contro tennisti di alto livello.

Ho giocato la partita che dovevo giocare e sono riuscito a vincere in due set, ma il mio avversario mi ha aiutato sbagliando. Contro De Minaur servirà di più" .