Rafael Nadal è tornato a giocare e vincere una partita ufficiale a 103 giorni dall'ultima volta, quando aveva perso al Brisbane International contro Jordan Thompson. Nel corso della sua esperienza in Australia, lo spagnolo si è procurato un altro infortunio e ha dovuto lavorare duramente per poter tornare in campo.

Dopo aver rinunciato ai Masters 1000 di Indian Wells e Monte-Carlo, Nadal ha deciso di riabbracciare i suoi fan a Barcellona, torneo che ha conquistato dodici volte in carriera. Pensando probabilmente alla storia del maiorchino in questo evento, Stefanos Tsitsipas ha ripetuto sia nel Principato che nel Media Day che Nadal può essere considerato il favorito anche quest'anno.

Dichiarazioni che il diretto interessato non ha gradito considerando tutti i problemi fisici con cui deve convivere.

Rafael Nadal risponde a Tsitsipas: "Sa che non sono il favorito. È stupido pensarlo"

"È stupido pensarlo.

Diciamoci la verità, sa che non è così. Suppongo che ci sia molto rispetto per quello che ho fatto in questo evento, ma tutti sanno che non sono più il favorito per la vittoria finale di un torneo" , ha replicato Nadal in conferenza stampa.

"C’è semplicemente una storia dietro che pesa molto sui rivali. Ad oggi non sono il favorito. Forse lo ero oggi, ma non ne ho idea. Non mi importava nemmeno. So che domani non sarò il favorito, ma non è importante.

Queste sono cose per la stampa, per me giocare contro un tennista di primissimo livello è una bella esperienza. Sarà un vero test e vedremo come risponderò" , ha infine detto lo spagnolo riferendosi alla prossima complicata sfida con Alex de Minaur.

I due scenderanno sulla Pista Rafa Nadal domani pomeriggio alle ore 14:00 e l'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.