Zio Toni riflette su Rafael Nadal: "Il suo corpo non risponde più come prima"

È di nuovo, ancora una volta, tempo di Rafa Nadal. Non poteva che essere la sua terra, la Spagna, il teatro del ritorno in campo del tennista di Manacor, che tra mille problemi e infortuni che lo hanno tormentato, si è abbattuto come un uragano su Flavio Cobolli al primo turno dell’Atp 500 di Barcellona.

Il 37enne spagnolo si è imposto col punteggio di 6-2 6-3. Una prova robusta e piena di segnali positivi, a dimostrazione che il 22 volte campione slam vuole ancora regalare spettacolo e regalarsi delle gioie. L’esordio in Catalogna, 700 giorni dopo la sua ultima partita ufficiale sulla terra battuta, ha stupito anche Toni Nadal, zio ed ex coach del campione maiorchino.

In una recente intervista durante la presentazione della nuova edizione dell'Open di Maiorca, in programma dal 23 al 29 giugno, Zio Toni ha parlato delle aspettative e delle possibilità di Nadal al torneo spagnolo e, in generale, di tutta la stagione sul rosso europeo.

Le dichiarazioni di Toni Nadal

Lo zio ed ex allenatore di Rafa Nadal ha parlato della fine della carriera del nipote: "Speriamo che il 2024 non sia l'ultima stagione per Rafael, ma sa che a giugno avrà 38 anni e il suo corpo non risponde più come quando era più giovane".

Il suo ritorno in campo, tre mesi dopo l’ultima apparizione a Brisbane contro Jordan Thompson, lascia però ben sperare. Lo spagnolo ha faticato solo ad inizio secondo set, perdendo il proprio servizio, ma si è subito ripreso ed ha controllato il vantaggio sul tennista azzurro.

Un test importante per Nadal arriverà già al secondo turno, dove l’ex numero uno troverà l’australiano Alex De Minaur, uno dei tennisti più in forma del 2024 e reduce dal quarto di finale raggiunto al Master 1000 di Montecarlo.