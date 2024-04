"Perché non hai parlato prima del tuo problema addominale? Non devo nascondere nulla. Perché parlarne di più.. non ne avevo voglia" . Tra i numerosi problemi fisici che hanno impedito a Rafael Nadal di competere negli ultimi mesi, quello agli addominali gli ha creato più di qualche difficoltà.

Il campione spagnolo, in particolare, non poteva servire imprimendo alla pallina la giusta forza a causa del dolore. Il servizio è proprio il colpo che desta maggiore preoccupazione in vista dell'esordio al torneo ATP 500 di Barcellona.

Il primo avversario di Nadal nel torneo di casa è Flavio Cobolli: il match tra il maiorchino e l'italiano sarà il quarto ad andare in scena - non prima delle 16:00 - sulla Pista Rafa Nadal.

Rafael Nadal: "Problema addominale? Non avevo voglia di parlarne"

"L'ho detto nella finale di Siviglia perché mio zio ha rilasciato un commento al riguardo.

Io ho solo detto che non potevo giocare. Inoltre non avevo voglia di specificare dove avevo un problema. Trovo stancante parlare delle mie difficoltà. A livello mentale, queste cose finiscono per influenzarti" , ha spiegato Nadal in conferenza stampa.

"So che la situazione potrebbe peggiorare, ma andrò avnato fino a quando non sentirò che non vale più la pena continuare a fare determinati sacrifici. Non ho una data di scadenza: è la vita a mostrarti la strada- Le sensazioni in allenamento sono migliori e mi sento pronto per competere.

Vedremo cosa succederà. Non ho potuto provare molte volte il servizio in allenamento e c'è incertezza, ma devo conviverci. Devo vedere il lato positivo delle cose: poter tornare a divertirmi giocando e partecipare a un torneo è importante per me" .